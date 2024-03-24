В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию после Наурыза?
24 марта 2024, 09:39 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 29 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях в эти дни пройдут в четырех районах обастного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП – Общежитие (Узкоколейная) (работы на ВЛ)
26 марта с 10:00 до 16:00
Частный сектор:
- жилые дома по ул. Узкоколейная.
ТП - 102 (работы на ВЛ)
с 26 по 29 марта с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. 1 Мая 182-202, 161/1-161/12, 200/1-200/14,
- ул. Козыбаева 155-175,
- ул. Пролетарская 140-150,
- пр. Назарбаева 154-177.
ТП-121 (работы на ПС)
27 марта с 10:00 до 18:00
- КГУ «Костанайский специальный комплекс «Детский сад-школа-интернат» для детей. по ул. Гашека 2.
Спальный сектор:
- ул. Волынова 6.
ТП-046/2 (работы на ПС)
29 марта с 10:00 до 18:00
- детский сад № 18,
- магазин «Елена»,
- «Курганский»,
- городской архив по ул. Каирбекова 395 а,
- учебный центр по ул. Каирбекова 401.
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 399,399/2, 358/3, 405/1, 403, 411.
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