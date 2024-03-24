План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 29 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях в эти дни пройдут в четырех районах обастного центра.

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В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП – Общежитие (Узкоколейная) (работы на ВЛ)

26 марта с 10:00 до 16:00

Частный сектор:

жилые дома по ул. Узкоколейная.

ТП - 102 (работы на ВЛ)

с 26 по 29 марта с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. 1 Мая 182-202, 161/1-161/12, 200/1-200/14,

ул. Козыбаева 155-175,

ул. Пролетарская 140-150,

пр. Назарбаева 154-177.

ТП-121 (работы на ПС)

27 марта с 10:00 до 18:00

КГУ «Костанайский специальный комплекс «Детский сад-школа-интернат» для детей. по ул. Гашека 2.

Спальный сектор:

ул. Волынова 6.

ТП-046/2 (работы на ПС)

29 марта с 10:00 до 18:00

детский сад № 18,

магазин «Елена»,

«Курганский»,

городской архив по ул. Каирбекова 395 а,

учебный центр по ул. Каирбекова 401.

Спальный сектор: