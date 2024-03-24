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В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию после Наурыза?

24 марта 2024, 09:39 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 29 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях в эти дни пройдут в четырех районах обастного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП – Общежитие (Узкоколейная) (работы на ВЛ)

26 марта с 10:00 до 16:00

Частный сектор:

  • жилые дома по ул. Узкоколейная.

ТП - 102 (работы на ВЛ)

с 26 по 29 марта с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. 1 Мая 182-202, 161/1-161/12, 200/1-200/14, 
  • ул. Козыбаева 155-175, 
  • ул. Пролетарская 140-150, 
  • пр. Назарбаева 154-177.

ТП-121 (работы на ПС)

27 марта с 10:00 до 18:00

  • КГУ «Костанайский специальный комплекс «Детский сад-школа-интернат» для детей. по ул. Гашека 2.

Спальный сектор:

  • ул. Волынова 6.

ТП-046/2 (работы на ПС)

29 марта с 10:00 до 18:00

  • детский сад № 18, 
  • магазин «Елена», 
  • «Курганский»,
  • городской архив по ул. Каирбекова 395 а, 
  • учебный центр по ул. Каирбекова 401.

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова 399,399/2, 358/3, 405/1, 403, 411.