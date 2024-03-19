Суды с подрядчиком – это одна из причин, по которой до сих пор не подписали акт приемки в эксплуатацию телескопического трапа. Хотя само оборудование уже установили в костанайском международном аэропорту. Сегодня здесь ведут пусконаладочные работы, сообщает inbusiness.kz.

Фото instagram.com/olzhas__nurgaliyev

"Договор подписали еще в конце 2022 года с ТОО "Шебер билд" на сумму 2,7 млрд тенге. Деньги пришли в марте 2023 года. Но подрядчик нарушил сроки проведения строительно-монтажных работ и поставки оборудования", - отметил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автодорог Олжас Нургалиев.

Он отметил, что сегодня идут судебные разбирательства о признании поставщика недобросовестным участником госзакупок. Но субподрядчик выполнил свои обязательства по поставке и монтажу телескопического трапа. Акт ввода не подписан по той причине, что процесс пуско-наладочных работ не завершен. Как отметил Нургалиев, причина в том, что генеральный подрядчик не полностью рассчитался с субподрядчиком. Потому работники аэропорта еще не прошли полное обучение по эксплуатации оборудования, а также не получили права на работу с трапом. Финансовые вопросы генподрядчик обещает решить до конца марта, после будут завершены пуско-наладочные работы.

В целом, отметили в ведомстве, все строительно-монтажные работы по ремонту здания аэропорта выполнены.

Воздушная гавань Костаная нарастила объемы перевозки грузов и пассажиров в 2023 году. По официальным данным, перевезли в общей сложности 329,9 тонн грузов с ростом на 4,4% к 2022 году. Из аэропорта совершили более полутора тысяч вылетов и перевезли 168,1 тыс. пассажиров. Рост также около 4%.

"После завершения проекта по реконструкции перрона международный аэропорт "Костанай", имеющий две стоянки для тяжелых пассажирских воздушных судов, сможет одновременно принимать до семи воздушных судов пассажирского, транспортного и грузового назначения. Это позволит улучшить транзитный потенциал карго-перевозок аэропорта", - резюмировал Нургалиев.

В перспективе аэропорт Костаная планируют продать в рамках комплексного плана приватизации.