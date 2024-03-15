По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 16-17 марта, осадков на всей территории области не ожидается, на юге и западе прогнозируют туман. В понедельник, 18 марта, на западе и юге области обещают осадки в виде дождя и снега, гололёд.

Фото Олега ПАКА

В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу – без осадков.

- В субботу ночью по области будет 5-10 °С, на востоке 14 градусов мороза, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём ожидаем 0…+5 °С, на востоке -5 °С. В воскресенье ночью по области столбики термометров опустятся до отметок -10…-15 °С, на севере до -5 °С. В ночь на понедельник прогнозируем -12…-17 °С, на юге -8 °С. Дневные температуры в воскресенье и понедельник будут одинаковыми: +1…+6 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -7…-9 °С, днём 0…+2 °С. В воскресенье: ночью -10…-12 °С, днём +1…+3 °С. В понедельник: ночью -12…-14 °С, днём +1…+3 °С.

В ближайшие трое суток ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями в субботу до 15-20 м/с на севере и востоке области.