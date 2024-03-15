Бывший судебный исполнитель похитил 6 млн тенге в Костанае
15 марта 2024, 10:42 | Криминал
Схему хищения денег, взысканных в пользу государства и других лиц бывшим частным судебным исполнителем, выявила прокуратура Костанайской области в ходе проверки. Гражданин Н. после лишения его лицензии вместо того, чтобы передать взыскателям деньги, перевел на личный счет более 6 млн тенге.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Похищенные деньги – в основном суммы, удержанные с места работы должников по административным штрафам и другим долгам.
Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК.
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