Схему хищения денег, взысканных в пользу государства и других лиц бывшим частным судебным исполнителем, выявила прокуратура Костанайской области в ходе проверки. Гражданин Н. после лишения его лицензии вместо того, чтобы передать взыскателям деньги, перевел на личный счет более 6 млн тенге.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Похищенные деньги – в основном суммы, удержанные с места работы должников по административным штрафам и другим долгам.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК.