Инцидент произошел вчера, 14 марта, вечером на въезде на территорию РГУ «Учреждение № 38». Мужчина, работавший здесь же, пытался провезти в салоне автомобиля технику, чтобы потом продать ее.

Как сообщает пресс-служба департамента УИС, гражданин Б. с 2022 года трудоустроен в качестве мастера в ИП, расположенном на территории колонии. На контрольно-пропускном пункте он сообщил, что везет в ИП сырье: ткань, поролон, краску, саморезы, МДФ, клей и т. д. Сотрудник группы досмотра ознакомил Б. с перечнем предметов, запрещенных к проносу на территорию учреждения, и предложил добровольно сдать предметы, если они есть. Кроме того, мужчину письменно предупредили об уголовной и административной ответственности за передачу или попытку передачи запрещенных предметов.

Гражданин Б. сообщил, что ничего запрещенного у него нет. Однако при досмотре его "ГАЗели" в кабине за водительским сиденьем, под обшивкой группа досмотра нашла запрещенные предметы, упакованные в пакеты и замотанные скотчем.

Среди найденных предметов оказались:

- 17 сотовых телефонов с сенсорной панелью,

- 2 сотовых телефона с кнопочным управлением,

- 7 наушников,

- 18 зарядных устройств к сотовым телефонам,

- 4 Wi-Fi роутера,

- 8 SIM-карт,

- 1 устройство, похожее на радиостанцию.

Производится более детальный осмотр изьятых предметов и готовится материал по привлечению гражданина Б. к административной ответственности по ч. 1 ст. 481 КРКобАП.