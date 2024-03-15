19 телефонов, наушники и Wi-Fi роутеры пытались провезти в костанайскую колонию
Инцидент произошел вчера, 14 марта, вечером на въезде на территорию РГУ «Учреждение № 38». Мужчина, работавший здесь же, пытался провезти в салоне автомобиля технику, чтобы потом продать ее.
Как сообщает пресс-служба департамента УИС, гражданин Б. с 2022 года трудоустроен в качестве мастера в ИП, расположенном на территории колонии. На контрольно-пропускном пункте он сообщил, что везет в ИП сырье: ткань, поролон, краску, саморезы, МДФ, клей и т. д. Сотрудник группы досмотра ознакомил Б. с перечнем предметов, запрещенных к проносу на территорию учреждения, и предложил добровольно сдать предметы, если они есть. Кроме того, мужчину письменно предупредили об уголовной и административной ответственности за передачу или попытку передачи запрещенных предметов.
Гражданин Б. сообщил, что ничего запрещенного у него нет. Однако при досмотре его "ГАЗели" в кабине за водительским сиденьем, под обшивкой группа досмотра нашла запрещенные предметы, упакованные в пакеты и замотанные скотчем.
Среди найденных предметов оказались:
- 17 сотовых телефонов с сенсорной панелью,
- 2 сотовых телефона с кнопочным управлением,
- 7 наушников,
- 18 зарядных устройств к сотовым телефонам,
- 4 Wi-Fi роутера,
- 8 SIM-карт,
- 1 устройство, похожее на радиостанцию.
Производится более детальный осмотр изьятых предметов и готовится материал по привлечению гражданина Б. к административной ответственности по ч. 1 ст. 481 КРКобАП.
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