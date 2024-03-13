По прогнозам синоптиков, в четверг, 14 марта, на севере области ожидается небольшой снег, на западе и юге - туман. В пятницу, 15 марта, снег с низовой метелью прогнозируется на севере, западе и востоке, движение осложнит гололёд, на юге вновь будет туман. В субботу, 16 марта, на севере снег, низовая метель, гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в четверг и пятницу осадки не ожидаются, в субботу по прогнозу — небольшой снег.

- По области в ночь на четверг будет 15-20, на севере 12 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём термометры покажут 2-7, на юго-востоке 10 градусов ниже нуля. В пятницу ночью ожидаем -5...-10°С, на востоке -13°С, днём разброс температур составит от -3 до +2°С. В субботу ночью будет -3...-8 С, на юге -11°С. Днём по всей области столбики термометров поднимутся выше нуля, прогнозируем +1...+6°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -16...-18°С, днём -4...-6°С. В пятницу: ночью -7...-9°С, днём 0...-2°С. В субботу: ночью -6...-8°С, днём +1...+3°С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу и субботу на западе, севере и востоке возможны усиления до 15-20 м/с.