7 марта 2024, 14:33

От общественного обьединения "Лучики надежды", а также всех родителей особенных деток выражаем огромную благодарность клубу волонтеров "Халкыма Комек", в особенности волонтеру Бахытгуль, и щедрым спонсорам за их невероятные усилия и доброе сердце, направленные на создание особенного теплого и радостного воспоминания для наших детей. За Ваш вклад в проведение самого веселого и красивого мереприятия, которое приносит свет и радость в жизни наших удивительных детей .И мы глубоко признательны за вашу поддержку!

Добрые дела не остаются незамеченными - они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи. И мы уверены, что Ваш пример наиболее яркий! Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к вам преумноженными. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия! Спасибо за радость, подаренную детям!!!