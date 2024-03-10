О маленькой собачке по кличке Буся волонтерам ОО «Надежда Плюс kst» сообщила пенсионерка, которая нашла ее в одном из дачных обществ в Костанае.

Спасение Буси было одним из самых сложных в практике ОО «Надежда Плюс kst»

- Когда ее нашли, она была больной: пневмония (было поражено 70% объема легких), искривление трахеи и анорексия. Все показатели крови критические! Это было одно из самых сложных спасений в нашей практике, - вспоминает заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Но чуду - быть! Ее лечение даже оплатило ТОО КЗСО «Агний», Евгений, директор компании, - наш спаситель, увидев ее, не прошел мимо. Кроме пеленок и корма, он оплатил спасение Буси в ветклинике.

Собака проходила лечение в трех ветклиниках Костаная, в ее спасение принял участие даже ветврач из России.

- Это очень сложная собака, и часто стоял вопрос об эвтаназии... Но эти глаза очень-очень хотели жить, - отмечает волонтер. - Сейчас Буся абсолютно здорова и готова жить в новой семье. Лучше всего содержать ее внутри дома, а не на цепи или вольере.

Сейчас собака находится на передержке в одном из приютов ОО «Надежда Плюс kst». Она очень маленькая, ест в основном только каши. Чипирована и вакцинирована. А вот стерилизацию ей делать нельзя по медицинским показаниям.

Чтобы забрать Бусю или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ