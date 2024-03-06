По прогнозам синоптиков, в четверг, 7 марта, ночью на западе и севере области ожидается небольшой снег; днём снег с низовой метелью будет на востоке, севере и в центре, а на юге и востоке туман. В пятницу, 8 марта, ночью на севере и востоке, а днём на севере и западе - снег и низовая метель. В субботу, 9 марта, снег с низовой метелью ожидается на всей западной части области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в четверг переменная облачность и снег, в пятницу без существенных осадков, в субботу - переменная облачность, без осадков.

- По области в четверг ночью будет 10-15, на севере 18 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем 5-10, на юге 2 градуса ниже нуля. Ночь на пятницу будет несколько холоднее: -17...-22°С, на юге -8...-13 С, днём -3...-8°С, на юге 0°С. В ночь на субботу термометры покажут -12...-17°С, на юге -5°С, днём будет 0...-5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -13...-15°С, днём -5...-7°С. В пятницу: ночью -18...-20°С, днём -3...-5°С. В субботу: ночью -12...-14°С, днём -2...-4°С.

В четверг ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу и субботу ветер будет юго-западный скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и западе области.



