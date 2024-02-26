По закону казахстанцы, получившие образование за счет бюджетных средств, должны отработать грант в течение нескольких лет. О том, какие правила и нормы существуют для студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры, рассказали Tengrinews.kz и юрист Надежда Гельдт.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Согласно закону "Об образовании", образовательный грант - это целевая сумма денег, которую предоставляют студенту на условиях, установленных законом, для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр". Казахстанцы, получившие образование в стране за счет бюджетных средств, должны отработать грант в течение 3 лет, сказала специалист.

Студенты, обучающиеся по педагогическим, медицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным специальностям, обязаны отработать грант в организациях, соответствующих их специальности. То есть, если молодой специалист устроится работать в акимат или в бизнес, это время работы засчитывать не будут.

Студенты, получившие грант по всем другим специальностям, могут отрабатывать как в государственных, так и в частных организациях. К данной категории студентов нет требования отрабатывать грант именно по специальности.

Доктора философии PhD отрабатывают в организациях высшего и (или) послевузовского образования или научных организациях.

Если студент поступил по сельской квоте, он должен отрабатывать грант в селе.

Кто имеет право не отрабатывать образовательный грант

лица, проживающие в населенном пункте, где отсутствуют вакансии;

инвалиды I и II группы;

лица, поступившие для дальнейшего обучения в резидентуру на основе государственного образовательного заказа, магистратуру, докторантуру;

беременные женщины;

лица, имеющие, а также самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до трех лет.

"При поступлении или призыве на срочную воинскую службу молодому специалисту предоставляется отсрочка на время прохождения службы, без зачета времени прохождения службы в срок отработки", – уточнила юрист и автор Telegram-канала "Право знать".

Фото: pexels.com

Что делать, если вы не хотите отрабатывать грант

От отработки гранта можно отказаться, однако для этого нужно будет возместить государству деньги, которые были выделены на учебу.

"При поступлении в университет внимательно ознакомьтесь с договором. Если условие по отработке гранта вас не устраивает, вы можете отказаться от подписания договора и получения гранта. Ваше право на получение гранта будет аннулировано, но вы можете поступить в вуз на платной основе", – дополнила юрист.

Для этого необходимо написать заявление об отказе от гранта в том учебном заведении.

"Если вы уже начали обучение, но договор вы не читали или не взяли или потеряли свой экземпляр, обратитесь в администрацию и попросите копию договора, внимательно изучите условия и выясните, должны ли вы отрабатывать грант", – говорит Надежда Гельдт.

Фото: pexels.com

Правило также распространяется на тех, кто получил грант во время обучения. Студенты также обязаны отработать бюджетные средства, однако продолжительность отработки гранта будет заметно сокращена.

Общий срок отработки равен трем годам. К примеру, из четырех лет обучения (48 месяцев) вы обучались платно 2,5 года, или 30 месяцев, и 1,5 года на гранте, или 18 месяцев. 18 делим на 48 и умножаем на 36. Получается, вам нужно будет отработать 13,5 месяца.

"В случае если вы отчислились из университета, вам необходимо возместить государству деньги, соразмерные сумме, затраченной на ваше обучение на гранте", – уточнила Надежда Гельдт.

Можно ли оспорить отработку гранта после окончания учебного заведения

По словам специалиста, чтобы оспорить отработку гранта, нужно обращаться в суд. Более того, студенту нужно будет доказать, что его принудительно заставили подписать договор или вы не видели, что подписывали.

Когда нужно начать отработку государственного гранта

В год окончания университета не позднее 1 сентября.

Нарушает ли отработка гранта права казахстанцев

Юрист уточнила, что отработка гранта не нарушает права казахстанцев при условии отсутствия принуждения к подписанию договора.

"При поступлении в вуз каждый сам решает, подписывать договор или нет, соответственно, понимает, соглашаться на установленные условия или нет. Свобода договора является одним из принципов гражданского права", – подытожила она.