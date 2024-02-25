В каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
25 февраля 2024, 18:00 | Общество
В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за тумана, передает Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz
По данным Казгидромета, на западе, северо-западе страны под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. На остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра. По Казахстану ожидается туман.
В частности, 26 февраля на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Объявлено штормовое предупреждение.
Также 26 февраля на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы 26 февраля временами ожидается туман. В связи с погодными условиями в городе к горожанам обратились в ЧС.
- Департамент по ЧС Алматы напоминает: в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды.Нужно помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости. Также убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности, - говорится в сообщении.
Штормовое предупреждение объявлено на севере, востоке Костанайской области - завтра, 26 февраля, в нашем регионе ожидается туман.
Штормовое предупреждение также объявлено и в Западно-Казахстанской области. 26 февраля ночью и утром на севере области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
26 февраля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого тумана. В горных районах области низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте также ночью и утром ожидается туман. В Туркестане в этот день ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду.
Днем на юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. В Петропавловске 26 февраля днем ожидаются небольшие осадки: дождь, снег и гололед.
С 21:00 часов 25 февраля до 21:00 часа 26 февраля по городам Усть-Каменогорск, Риддер в Восточно-Казахстанской области в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
25-27 февраля на юге, в горных районах Жамбылской области также ожидается туман. 25-27 февраля днем на юге области гололед. 25-26 февраля в горных районах области низовая метель. 26-27 февраля сутки ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Таразе в эти дни синоптики также прогнозируют туман. 25-26 февраля днем временами гололед.
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