По прогнозам синоптиков, 24 февраля осадков не ожидается, на севере и западе области – туман. В воскресенье и понедельник, 25-26 февраля, на севере и западе области по прогнозу – небольшой снег.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие трое суток переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью термометры покажут 26-31 градус мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём будет 13-18, на западе и юге области 23 градуса. В воскресенье ночью ожидаем -22…-27°С, на севере -17°С. Днём термометры покажут 7-12 градусов. В ночь на понедельник прогнозируем -13…-18°С, на юге -23°С. Днем термометры покажут -5…-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -28…-30°С, днём -14…-16°С. В воскресенье: ночью -17…-19°С, днём -7…-9°С. В понедельник: ночью -13…-15°С, днём -5…-7°С.

В субботу ожидается переменный западный - юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с. В воскресенье по прогнозу северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, в понедельник ветер будет дуть с запада всё с той же скоростью 9-14 м/с.