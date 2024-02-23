В небольшой экспозиции, которая разместилась в холле областной библиотеки имени Л.Н. Толстого, представлены два автора: член Союза художников РК Сергей ЛУГОВОЙ и художник Сергей ЛИ.

Луговой выставил восемь работ, Ли – двадцать четыре. Если следовать ассоциациям с кулинарией, то получается, что рецепт отличной выставки такой: возьмите немного Ли и Лугового в пропорции 3:1 и перемешайте, не допуская нарушения структуры.

Сергей Луговой и Сергей Ли

Да, сразу и безошибочно можно определить, где Ли, а где Луговой, потому что это особенный Ли и особенный Луговой, перепутать их творения невозможно из-за абсолютно разных жанров и техник. Но в совместной экспозиции они сочетаются очень даже комфортно для глаза. А уж если подключить к процессу созерцания и «третий глаз», да нырнуть в мистические глубины вторых, третьих и так далее смыслов работ, становится ясно, что переплетение классической живописи от Лугового и цифровой от Ли очень даже органично. Возможно, это обусловлено крепкой дружбой авторов и схожими взглядами на саму концепцию изобразительного искусства.

"Вынос тела", 1994 г., Сергей Луговой (в центре) и работы Сергея Ли

- Мы давно дружим. Длительное время Сергей считал, что он вообще никакой не художник, и я долго добивался, чтобы он начал реализовывать свои мысли, идеи, - признался Сергей Луговой. - Теперь мы можем видеть, что это художник высокого класса, со своеобразным видением. Он не стал членом Союза художников и не имеет никаких регалий, но у него есть прекрасные работы. Что ещё нужно, чтобы быть художником? Надеюсь, он и дальше будет развиваться в творчестве. Я, в принципе, занимаюсь этим давно. Мой учитель Александр Иванович Никифоров всегда делал упор на то, чтобы у его учеников были своеобразные работы, не было срисовок. Работы у меня с течением времени менялись, и картины разных периодов вообще не похожи друг на друга. Но это моё внутреннее отражение мира и эволюция моего восприятия. Мы выставку так назвали «Третий глаз», имея в виду именно внутреннее, подсознательное восприятие мира.

Работа Сергея Ли

Философский подход к творчеству - не единственное, что объединяет авторов этой выставки. У них общая на двоих необременённость тщеславием. Да, каждый художник ищет своего зрителя, но при этом ни тот, ни другой не возносится в мечтах на вершину Парнаса и не стремится стяжать как можно больше славы и денег.

"Кошмарный сон", 2020-2023 гг, Сергей Луговой

- Я начинаю сожалеть, что время упущено, - пошутил Сергей Ли относительно своего статуса непрофессионального художника. - Я никогда не хотел быть членом Союза художников и иметь всяческие медали и звания. Не приемлю пафос. И самый главный посыл выставки – чтобы без пафоса, без мишуры, чтобы было общение со зрителем на философском уровне. Главное здесь - ассоциативы, на которых держится искусство.

Работы Сергея Ли

У каждого зрителя, конечно же, будет свой взгляд на такое разнообразие жанровых картин в единой экспозиции. Но это искусство, догмы здесь неуместны.

- Я отношу себя к ископаемым мастодонтам, поэтому у меня своя особая точка зрения на эту выставку, - сказал член Союза худодников РК Георгий СОКОВ. - Научно-технический прогресс и искусство идут разными путями, и чаще всего противоположными, но иногда они всё-таки пересекаются. И в точке пересечения старые жанры обретают новые формы. Если классическое изобразительное искусство насчитывает сотни лет, то новая цифровая графика – это ребёнок. Посмотрим, как этот ребёнок будет расти и кто кого переживёт. Дитя довольно бойкое, резкое, любит похулиганить. Интересно будет посмотреть на взросление жанра.

"Прогулка Дали в 1989 году", 2000 г., Сергей Луговой

У Лугового и Ли уже была совместная выставка в апреле 2016 года, тогда к ним присоединился и фотохудожник Иван Мармалиди. Выставка называлась «Настроение Jazz» и тоже проходила в любимой костанайцами Толстовке. Долгожданное продолжение удалось.

- Эта выставка характеризует отношения авторов, - сказал председатель правления Костанайской областной организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ. - По этой выставке видно, какие они гармоничные. Эти ребята давным-давно в тандеме, и этому тандему хочется пожелать долгих лет творческой и человеческой жизни. Чтобы они радовали нас новыми выставками.

Работа Сергея Ли

Выставка «Третий глаз» будет работать в течение месяца.

"Брошенное тело", 1996 г., Сергей Луговой

Фото Ксении РЕБИК