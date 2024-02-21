По прогнозам синоптиков, в четверг, 22 февраля, на юге области ожидается небольшой снег, на остальной территории – без осадков. В пятницу, 23 февраля, на юге вновь небольшой снег, но уже с низовой метелью. В субботу, 24 февраля, небольшой снег с низовой метель прогнозируется на севере, юге и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью будет 28-33, на юге 23 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём по области ожидаем -18…-23°С, на юге -15°С. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до 28-33, на юге до 22 градусов, днём будет -13…-18°С, на юге -10°С. В субботу ночью термометры покажут по области -25…-30°С, на юге и севере -20°С, днём ожидаем 10-15 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг ночью -29…-31°С, днём -18…-20°С. В пятницу: ночью -30…-32°С, днём -16…-18°С. В субботу: ночью -20…-22°С, днём -12…-14°С.

Ветер в четверг ожидается юго-восточный скоростью 7-12 м/с. В пятницу и субботу прогнозируется юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере, юге и востоке до 15-20 м/с.