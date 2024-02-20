Второй, заключительный этап соревнований по зимнему дрифту сезона 2023-2024 прошел в это воскресенье, 18 февраля. Рассказываем о том, какие изменения ожидали участников в этом году по сравнению с прошлым сезоном, а также о взгляде главного судьи из Екатеринбурга на развитие дрифтинга в Костанае.

Автомобили заходят в дрифт в парном заезде

Для второго этапа выбрали новое место - раньше соревновались на Костанайском ледовом кольце (Kostanay ice ring) на пригородном озере возле Федоровской трассы (М-36), сейчас - на озере Чистенькое возле с. Арман в Майкольском с/о Костанайского района. Это около 12 км от Костаная в сторону Федоровки. Организаторы пояснили, что трассу сделали длиннее больше и заезды стали качественнее.

В соревнованиях приняли участие 15 пилотов из Костаная, Кокшетау и Петропавловска

Во втором этапе Drift Matsuri приняли участие 15 пилотов из Костаная, Кокшетау и Петропавловска, на первом их было было 16. В классе Streetтом (одиночные заезды), как и ранее, соревновались 8 пилотов, в классе Pro (парные заезды) - 11. Одни и те же спортсмены выступали в разных классах.

Управляли они в основном разными моделями «жигулей»

С прошлого года костанайские спортсмены сотрудничают с Федерацией автомотоспорта РК, которая вместе с другими спонсорами поддержала турнир. Это позволило организовывать соревнования более профессионально - в частности, установили 6-метровую вышку для главного судьи. В этом году пригласили судей из Екатеринбурга Андрея ПАУЛИ (на первый этап) и Евгения НОВОКШОНОВА (второй этап).

Евгений - профессиональный пилот по автогонкам, мировой рекордсмен по продолжительности управляемого заноса - 17 часов и 34 минуты (!) и 426 км. Рекорд установил в 2022 году.

Евгений Новокшонов (слева) и Иван Wasquez Волосатов

- Дрифтом я начал заниматься неосознанно, еще в 2005-2006 годах. - рассказал он. - У моего друга была «копейка» (ВАЗ-2101 - «НГ») и однажды нас начало заносить. Нам показалось, что это очень круто и весело. По видео и фильмам мы познакомились с дрифтом. Сначала это было больше как баловство на тех же «жигулях», потом я приобрел Nissan Skyline.

Новокшонов начал карьеру спортсмена в 2014 году и на первом турнире вошел в Тоp-16. Сначала участвовал на «Скайлайне», затем на ВАЗ-2106, а в 2020-2021 годах - на ВАЗ-2104. Из 13 соревнований по дрифтингу победил или вошел в тройку лидеров в 12-ти. А на международном этапе на соревнованиях в Красноярскезанял 4-е место.

Схема обновленной трассы на Kostanay ice ring

Судья предложил нововведения в костанайский дрифтинг. Раньше в парных заездах участвовали спортсмены, занявшие в квалификации первое и последнее, второе и предпоследнее (и так далее) места, а теперь Евгений выставлял задания и пилоты должны были выполнить его на максимальную оценку 100 баллов.

Евгений Новокшонов проводит судейский брифинг для пилотов

- Лучшие из лучших сражались уже между собой, - пояснил Новокшонов. - Для меня класс Street - это начинающие пилоты, а Pro - которые продолжают.

Главный судья поделился с «НГ» мнением о развитии дрифтинга в Костанае:

- За эти выходные я увидел, что дрифт в вашем городе находится еще все-таки в начале своего пути. У вас только начинают проводить качественные заезды. На мой взгляд, в Костанае пока очень мало опытных пилотов, их можно посчитать по пальцам. Но главное - что, соревнуясь между собой, они дружат. Весь подъем в дрифте идет именно в дружбе, потому что они между собой соревнуются и тренируются. А в одиночку пилоту очень тяжело тренироваться.

Евгений отметил, что очень многое зависит от организаторов - чем больше мероприятий с толковыми судьями и сложными заданиями, тем и быстрее будет развиваться дрифтинг.

- В Челябинской области очень эффективно и круто строят трассы для дрифтинга, и у них проходит много мероприятий. Приезжай и катайся, как говорится! - привел пример Новокшонов. - Думаю, у вас это в будущем тоже будет. Пока что в костанайском дрифтинге принимают участие мало пилотов. В Екатеринбурге участвует обычно по 70-80 пилотов. Но радует, что ваши пилоты, как, например, Иван Волосатов (известный в кругах автолюбителей как Wasquez - "НГ") приезжают к нам на соревнования. Они вкусили всю красоту этой дисциплины и принесли это к вам в город, как мне объяснили ваши пилоты. Стиль вождения у костанайских пилотов мне понятен, но его нужно разнообразить. Я попытался местным ребятам показать немножко японской школы дрифта, сибирской и уральской.

Евгений добавил, что для максимальной объективности в парных заездах должно быть трое судей, а сейчас он судил один. Да и в организации волонтеров пока мало. Но обнадежил: чем популярнее будут соревнования, тем больше будет вовлеченных людей.

- Костанайским организаторам и спортсменам я пожелаю гореть дрифтом и любить его, и тогда у них все получится! - сказал Новокшонов. - Быть такими же сплоченными и ездить в разные регионы, приглашать других спортсменов и судей к себе. Конечно, нужны спонсоры, красивые автомобили и кадры - все это привлекает внимание людей к дрифту.

За соревнованиями он наблюдал сидя на вышке, несмотря на ветер и мороз.

BMW и «жигули» в заездах в классе Pro

- Я судья неприхотливый, мне не очень важно, где жить и где спать, главное - чтобы это было более-менее комфортно и с Интернетом, - говорит Евгений. - Для меня при судействе очень важен максимальный обзор, чтобы я видел все происходящее на трассе. Кто-то судит из машины, греется, а я все-таки выбираю максимально высокую точку. К морозу я готов, я тепло одеваюсь. В Тюмени я при 37 градусов мороза судил, и таким меня не напугать!

Посмотреть на соревнования приехали около 50-60 зрителей

Выросшее качество и уровень организации по сравнению с прошлым годом чувствовались и по количеству зрителей. Раньше их было 20-30, сейчас - 50-60. О соревнованиях узнали из соцсетей и, в частности, из Telegram и Instagram «НГ».

10-летний Максим мечтает стать гонщиком

- О соревнованиях мне рассказал папа - увидел анонс в Instagram, - поделился с "НГ" 10-летний Максим. - Я уже был на таком мероприятии в прошлом году, когда они еще дрифтили на другом озере. Вообще круто! Мне очень нравится! Больше всего понравились парные заезды.

Максим рассказал, что в будущем хочет стать гонщиком, поэтому на соревнования в шапке с профессиональной надписью.

Соревнования проходили с 6.00 до 17.00. Самые зрелищные парные заезды в классе Pro - в 13.00 и 14.00.

Призеры в классе Street (слева направо): Тихон Фогель (Кокшетау), Богдан Устинов (Костанай) и Азат Абдрахманов (Петропавловск)

В классе Street 3-е место занял Азат АБДРАХМАНОВ из Петропавловска - единственный пилот из этого города.

- Недавно в нашем городе были соревнования по дрифту и приехала большая делегация из Костаная. Огромный рахмет вам за это! - сказсал он на церемонии награждения. - Не получилось у наших ребят сделать ответный визит. Я три года участвую в подобных соревнованиях, но пока ни разу не участвовал в парных заездах. Я понял, что Street - это мое.

2-е место занял Тихон ФОГЕЛЬ (Кокшетау). Первое - костанаец Богдан УСТИНОВ. Призеров наградили дипломами.

В квалификации в классе Pro победил костанаец Владимир Кокорин

В классе Pro в квалификации победил Владимир Кокорин, набравший 93 балла.

Победители в личном зачете класса Pro (слева направо): Иван Wasquez Волосатов, Богдан Устинов и Владимир Демин

В личном зачете в классе Pro 3-е место занял Владимир Демин, 2-е - Иван Волосатов, а победу вновь одержал Богдан Устинов. Призеров наградили в том числе сертификатами на приобретение квартиры в строительной компании на 100 000, 200 000 и 300 000 тенге соответственно.

Богдан Устинов - победитель в классах Street и Pro

- Я не был уверен, стоит ли участвовать только в классе Pro, поэтому участвовал сразу в двух классах, - рассказал «НГ» Богдан. - В итоге получилось победить и там, и там. Я рад, что машина себя сегодня очень хорошо повела. Сложно рулить, когда машина плохо едет. Рад, что находятся спонсоры и уровень соревнований растет.

Фото Андрея СКИБЫ