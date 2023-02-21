Последний, пятый этап сезона 2022-2023 прошел в уже классическом для костанайских пилотов месте - пригородное озеро возле Федоровской трассы (М-36), так называемое Костанайское ледовое кольцо (Kostanay ice ring).

BMW E30 костанайского пилота Андрея Карабута заходит в дрифт / Фото Андрея СКИБЫ

Соревнования проходили в классах Street (одиночные заезды) и «Квалификация», а также Pro (парные заезды). В них приняли участие 9 пилотов из Костаная, Петропавловска и Кокшетау. Зрители приехали со всей Костанайской области.

В соревнованиях приняли участие 9 пилотов из разных областей Казахстана / Фото Андрея СКИБЫ

По сравнению со вторым этапом соревнований на финал приехало гораздо больше зрителей - около 20 автомобилей, да и пилотов стало на одного больше, также добавились участники в классе Street. Вероятно повлияли более пригодные для соревнований погодные условия (во время прохождения второго этапа был сильный мороз и метель).

Схема трассы на Kostanay ice ring / Фото Андрея СКИБЫ

Сезон 2022-23 начался 11 декабря 2022 года. 19 февраля этап начался в 9 часов утра и продолжался до 17 часов.

Посмотреть на соревнования приехало зрители на 20-ти автомобилях / Фото Андрея СКИБЫ

В этот раз атмосферу добавляла музыка, которая звучала из колонок одной из машин зрителей. Водители поставили самовар и угощали всех горячим чаем и пловом. Некоторые зрители привезли тюбинги и катали детей по снегу, их было много - малыши и подростки внимательно наблюдали за заходящими в дрифт автомобилями.

Фото Андрея СКИБЫ

- Мы проезжали мимо по трассе, едем из Костаная домой, но внуку стало интересно и решили заехать, - рассказала зрительница, жительница с. Федоровка Светлана ЖДАНОВА. - У нас внук интересуется гонками, решили посмотреть, как это происходит.

Пока мы разговаривали со Светланой, на трассе произошло небольшое ДТП - автомобили врезались друг в друга, на участке остался небольшой кусок бампера одной из машин. Дрифт - спорт очень контактный и такое тут не редкость. Например, днем во время финала один из водителей не справился с управлением, его автомобиль слетел с трассы, перевернулся, разбилось лобовое стекло. Водитель, к счастью, не пострадал.

Водитель из Петропавловска не справился с управлением и перевернулся. На фото он едет без лобового стекла / Фото Андрея СКИБЫ

Еще один опасный момент - зрители ради эффектных фото и видео очень близко подходят к трассе, рискуя попасть под колеса.

После выступления в классе Street главный судья соревнований Егор РЕВЕНКО озвучил результаты первого этапа финальных соревнований в классе «Квалифицкация»:

Фото Андрея СКИБЫ

- Девятое место - Степанов (76 баллов), восьмое место - Карабут (84 балла), седьмое место - Бондаренко (89 баллов), шестое место - Данилушкин (91 балл), пятое место - Данилейчук (96 баллов), четвертое место - Волосатов (96 баллов), третье место - Кокорин (96 баллов), второе место - Дёмин (97 баллов), первое место - Клементов (100 баллов).

Иномарки, как, например, этот белый Mercedes, на соревнованиях можно встретить не часто / Фото Андрея СКИБЫ

Участники, набравшие одинаковые баллы, отличались по технике выполнения элементов.

Иван Астахов участвовал в соревнованиях на чужом ВАЗ-2101 / Фото Андрея СКИБЫ

- Участвовал я сегодня не на своем автомобиле, мой сломался, - рассказал участник соревнований, пилот ВАЗ-2101 Иван АСТАХОВ. - У меня ВАЗ-2105, 1,7 «Нива» мотор на карбюраторе. Не успел еще подготовить к соревнованиям - не хватает времени, работа, семья. К концу сезона устаешь, ремонтировать приходится машину постоянно. Дрифтом занимаюсь уже третий год, начинал в классе Street, потом перешел на Pro. Сегодня катался на белой «копейке» ВАЗ-2101. В основном тут все на «Жигулях» катаются - они дешевле в обслуживании, легко можно найти запчасти и недорого стоят, также легко можно тюнинговать автомобиль, дорабатывать, много готовых решений. А еще «Жигули» легче и быстрее, чем иномарка. Но, опять же, ВАЗы ломаются чаще, чем тот же BMW, как показывает практика. Участвую в соревнованиях, потому что это очень интересно и помогает выплеснуть свои эмоции, в кровь поступает адреналин.

Впервые соревнования по дрифту Иван увидел на YouTube, когда узнал о костанайских, решил принять участие.

Фото Андрея СКИБЫ

- Из пяти этапов я участвую только во втором, я еще новичок в этом виде спорта, только в этом году «построил» автомобиль, - рассказал «НГ» пилот ВАЗ-2104 Андрей БОНДАРЕНКО. - Очень рад, что к нам приезжают участники из других городов. Если даже местных пилотов не хватает, нас дополняют из других областей.

Ранее он приезжал на соревнования, как зритель, на своем ВАЗ-2104, этот автомобиль использовал для работ в деревне, часто ездил в лес. Во время соревнований решил попробовать. Стало получаться, понравилось.

На своем автомобиле ВАЗ -2104 Андрей Бондаренко раньше возил дрова из леса / Фото Андрея СКИБЫ

- Купил именно универсал, так как удобно было положить туда ветки и бензопилы. Построил автомобиль сам, бюджетненько, изначально на «Красноярском вывороте» (название верхних рычагов передней подвески на «Жигули» - «НГ»), сделал тюнинг, но понял, что мне этого не хватает - у ребят здесь уровень более высокий, поэтому перестроил, - рассказал Бондаренко. - О соревнованиях узнаю в группе kostanay ice ring в Instagram. Сегодня, конечно, была история, когда автомобиль перевернулся! Ребята приехали из Петропавловска, немного «заигрались», такое бывает, но очень редко.

«Жигули» участвуют в парных заездах в классе Pro / Фото Андрея СКИБЫ

Андрей за рулем он уже 18 лет (сейчас ему 32 года). Ездит на Toyota Camry 55, а «Жигули» использует только для соревнований.

- По основной работе я катаюсь из Костаная в Челябинск, иногда заезжаю сюда и «выпускаю всю дурь», все, что негативного накопилось, кто-то алкоголем это запивает, а я вот - нога на педаль газа, - рассказал пилот. - Я здесь ради эмоций, чтобы получить адреналин. Люблю, когда что-то экстремальное происходит, Здесь, когда ты едешь первым, допускаешь ошибку и тебя бьет второй. Наглядный пример - прошлые соревнования, у меня вмятина на машине. Ошибка первого, ничего страшного - скотчем залепил и вперед! Навыки дрифта я тут все получил. Ранее смотрел видео про дрифт на YouTube. Когда впервые выехал на трассу, меня за круг 11 раз развернуло! Вечером уже проезжал без разворотов. Каждый раз здесь мы получаем опыт, много факторов влияет на езду: лед, погода, ветер, солнце. Думаю, вообще дрифту не сложно научиться, это навык, так же, как машиной управлять.

В планах у Андрея поучаствовать в соревнованиях по дрифтингу в России - в Красноярске или Омске.

Победители получили грамоты и медали / Фото Андрея СКИБЫ

После того как прошли соревнования в парном этапе, судьи объявили результаты финала.

В классе Street по итогам всех пяти этапов места распределились так:

Фото предоставлено организаторами соревнований

1 место - Сергей Данилушкин (п. Сергеевка, Костанайский район)

2 место - Александр Крымский (п. Сергеевка)

3 место - Иван Астахов (Костанай)

В классе Pro:

В квалификационном этапе:

1 место - Виталий Клементов (Костанай)

Личный зачёт (парные заезды)

Фото предоставлено организаторами соревнований

1 место - Владимир Дёмин (ВАЗ-2102, Костанай)

2 место - Андрей Карабут (BMW E30, Костанай)

3 место - Артем Данилейчук (ВАЗ-2101, Костанай)

Победителем сезона в личном зачете стал Владимир Кокорин (ВАЗ-2107, Костанай)