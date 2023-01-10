8 января, несмотря на сильный ветер и мороз, на пригородном озере возле Федоровской трассы, на так называемом Kostanay ice ring - Костанайском ледовом кольце, прошли соревнования по дрифтингу - второй этап Drift Matsuri (сезон 2022-2023). В них приняли участие 8 пилотов из Костаная, Петропавловска и Кокшетау. Участвовали в классе Pro. Были и зрители с Костанайской области.

В дрифте на Kostanay ice ring участвуют в основном различные модели "ВАЗ"

Дрифт - это техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Обычно используются автомобили с задним приводом либо переделки полноприводного автомобиля в заднеприводный. Для соревнований костанайские гонщики используют автомобили "ВАЗ" и старые автомобили немецкого производства, например BMW.

Соревнования проходили с 9 утра и закончились только в 4 часа дня. Кто-то из участников приехал на трассу сразу на автомобиле для соревнований, а кто-то вез его на прицепе. Перед началом состязаний автомобили подготавливают к соревнованиям, проходит судейский брифнг. А после участники проходят квалификационный отбор - одиночные заезды на специальной гоночной трассе на обледеневшем стоке талых вод, которая почти полностью состоит из поворотов - специально для дрифта. Возле них стоят автомобили судей, которые наблюдают за движениями автомобилей пилотов и по рации сообщают главному судье, как они проходят этапы трассы. Оцениваются, например, зрелищность, скорость и угол заноса.

В дрифтинге соревновалось 8 автомобилей пилотов из Костаная, Кокшетау и Петропавловска

Корреспондент «НГ» наблюдал, как участники проходили парные заезды. В нем участвуют двое пилотов, которые разбиваются по парам в зависимости от места, полученного во время квалификационного отбора. Затем по олимпийской системе пилот, занявший 1-е место (идущий впереди), соревновался с тем, кто занял восьмое и т. д. Здесь судьи также оценивают, как второй пилот, будет выполнять движения первого. Чем синхроннее, тем лучше. Затем они меняются.

В тандеме у участников есть задача: собрать клиппинг поинты - специальные точки на трассе, указывающие пилоту наиболее точное прохождение траектории. Каждый такой поинт имеет свою оценку от судьи.

Заезжая с трассы М-36 к трассе гоночной, вы сначала попадаете в зону размещения зрителей, здесь пилоты также чинят свои автомобили, в частности меняют колеса.

- Ребятам трудно участвовать, потому что из-за погодных условий видимость плохая, но это никого не останавливает - все стремятся победить, - рассказал «НГ» зритель соревнований из с. Сергеевка (Костанайски район) Александр КРЫМСКИЙ. - Я сегодня как зритель, а вообще в соревнованиях по дрифтингу участвую уже третий год, у меня "ВАЗ-2105". Это контактный вид спорта и легко поцарапать и помять машину, потому стараемся участвовать на более дешевых в обслуживании автомобилях.

Он добавил, что заинтересовался дрифтом из-за любви к автомобилям, Александр также работал автомехаником.

- Парные заезды вообще самые интересные. Нужно подъехать близко к сопернику в управляемом заносе (дрифте), и выглядит это очень эффектно, - прокомментировал соревнования наш собеседник. - Главное правильно подготовить автомобиль к таким соревнованиям, а обучаемость у всех разная, кто-то долго учится технике дрифтинга, а кто-то может сесть за руль и сразу получается.

Водитель гоночного автомобиля, гоночный спотер и дрифт-судья Иван ВОЛОСАТОВ, также известный в кругах автолюбителей как Wasquez (Васкез), - один из участников соревнований. Он зимним и летним дрифтом занимается уже 4 года.

- Трассу мы подготовили своими силами, руками энтузиастов. В этом году приезжают ребята из других городов, растем потихоньку, - говорит Иван. - Раньше только в рамках нашей области соревнования проводили, и из п. Качар - дальше всего - приезжали участники.

Волосатов автомобилями увлекается еще с детства, была мечта стать гонщиком, когда вырос, стал ее реализовывать. В дрифтинг он пришел как профессиональный болельщик, но в итоге стал пилотом.

Автомобиль Ивана Волосатова "ВАЗ-2107"

- Задача пилотов в дрифте сначала разогнаться, затем есть первая точка - зона постановки, или initiation point по-английски или по-японски фуридаши. Когда ты выполняешь дрифт, ты не должен прекращать его до самого финиша, машина должна ехать в стабильном и контролируемом заносе, - прокомментировал соревнования Волосатов. - В зимнем дрифте водители используют в основном автомобили "ВАЗ", так как у них есть преимущества перед иномарками. Во-первых, как ни странно, но они быстрее зимой, во-вторых это базовая техника, которую водитель может подготовить самостоятельно, не прибегая к услугам гоночных сервисов. И когда ты научишься управлять "ВАЗом", ты уже можешь сесть на летнюю машину, иномарку с большой мощностью двигателя. «Жигули» также, конечно, дешевле в обслуживании.

Он добавил, что применяются различные техники, чтобы пустить автомобиль в занос.

- Можно использовать силу мотора, то есть водителю нужно разогнаться, раскрутить двигатель до высоких оборотов, и выжать сцепление, сделать удар по трансмиссии. Из-за этого вся сила мотора переходит на заднюю ось и машина уходит в занос, - пояснил пилот. - Вторая техника - это так называемый флип, на территории СНГ его почему-то многие называют так, хотя правильно говорить флик, - раскачка. Сначала силу инерции вектора машины направляешь в противоположную от заноса сторону и затем резко переносишь в сторону заноса и автомобиль уходит в занос - зимой это основная техника . И третья, самая простая для начинающих, либо иногда применяется под конфигурацию трассы, - это просто затягивание ручника, то есть выжимаешь сцепление, затягиваешь ручник, задние колеса блокируются и машина соскальзывает, отпускаешь ручник и сцепление, добавляешь газ и машина едет уже за счет силы двигателя. Зимой резина на автомобилях, участвующих в дрифтинге изнашивается меньше, чем летом, что немного выгоднее для пилотов.

По словам Ивана, зимние гонки сложнее для водителя в плане управления, но на летних сложнее заработать.

- Конечно, зимой тоже это все не бесплатно, мы много вкладываем в машину, жертвуем семейным временем и бюджетом, - подытожил он. - Еще проблема, что зимой у нас есть, где покататься, но летом нет специализированного автодрома, единственный в республике - только в Алматы, но ехать туда, конечно, очень далеко.

Пилоты Kostanay ice ring стараются соблюдать максимальную дисциплину во время соревнований, так они применяют правила международной автомобильной федерации. За соревнованиями также следят судья старта, технический комиссар. Неисправные автомобили не могут быть допущены до участия в соревнованиях.

- История этого кольца началась с соревнований под руководством картенгиста Александра Лыжко в 2017-19 годах, он проводил здесь соревнования по зимнему спринту. Тогда я участвовал на другом автомобиле, стал вице-чемпионом в 2017 году и чемпионом в 2019-м, - вспоминает Иван. - Это были очень любительские соревнования. Суть в том, кто быстрее проехал трассу, тот и победил. Мы хотели массовые старты, но было мало желающих ездить на своих повседневных машинах. Так мы и пришли в дрифт. Это очень зрелищно, зрителям интересно следить за этим.

Он добавил, что хоть и соревнования проходят в классе Pro, каждый желающий может приехать на любом заднеприводном автомобиле и поучаствовать в отдельных соревнованиях, которые также оценивает профессиональный судья. Но такие соревнования сейчас не популярны.

Вместе с Иваном на его, участвующем в соревнованиях автомобиле "ВАЗ-2107", мы проехали до стартовой линии, где собирались участники парных заездов. Салон его автомобиля отличается от привычного, передние сидения установлены намного ниже, задних - вовсе нет. Также по бокам припаяны дополнительные железные поручни.

- BMW комфортнее, чем «Жигули». Вот едет яркий представитель, - рассказал Волосатов о едущем впереди BMW E30, с которым затем соревновался в парном заезде. - У водителя неплохо получается, в предыдущие года он занимал призовые места. Также он участвовал на выездных этапах в Астане и в Петропавловске.

В парном заезде Иван Волосатов ("ВАЗ-2106") и Андрей Карабут (BMW E30)

Водитель автомобиля - костанаец Андрей КАРАБУТ. Дрифтингом он занимается уже третий год.

- В декабре я был на соревнованиях в Астане, туда приезжает самое большое количество участников по Казахстану, примерно 60 пилотов из таких городов как Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Астана, Экибастуз и т. д. То есть практически со всего Казахстана, - рассказал Андрей. - Там проходим квалификацию, но опыта маловато, чтобы в парных заездах ехать без ошибок, поэтому стараемся здесь каждый год проводить такие чемпионаты, чтобы получать опыт, и в дальнейшем выезжать в другие города и чувствовать себя увереннее, показать какой-то результат.

Рассказал пилот и про свой автомобиль, который выделялся на фоне «Жигулей»:

Автомобиль Андрея Карабута BMW E30

- BMW для дрифта конкурентоспособен, мощность для зимы у него, конечно, слишком большая - почти 200 л.с. Но тем не менее, благодаря навыкам, коробке передач и индукции, получается составить конкуренцию советскому и российскому автопрому. В планах развиваться дальше, работать над автомобилем и над собственными навыками.

В парном этапе за пилотами также наблюдают несколько судей, а окончательное решение принимает главный судья. Он же решает спорные моменты.

Победители соревнования:Артем Данилейчук, Владимир Кокорин и Андрей Карабут

В итоге призовые места в категории Pro заняли костанайцы:

Первое место - Артем Данилейчук ("ВАЗ-2101")

Второе место - Владимир Кокорин ("ВАЗ-2107")

Третье место - Андрей Карабут (BMW E30)

Их главный судья наградил грамотами и медалями.

Первый этап Drift Matsuri прошел 11 декабря 2022 года, третий этап пройдет 22 января, четвертый - 5 февраля и последний, пятый этап - 19 февраля.

Фото Андрея СКИБЫ