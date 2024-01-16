В это воскресенье, 14 января, в день Старого Нового года в Костанае, прошел I этап традиционных соревнований по дрифту. В них приняли участие 16 пилотов из Костанайской области, 5 из них участвовали в классе Street, 11 - в классе Pro. Организовали мероприятие костанайские спортсмены из клуба Drift Matsuri при поддержке Федерации автомотоспорта РК, в которую в прошлом году вошли местные пилоты.

Еще из новинок этого сезона - I этап впервые оценивал приглашенный судья из Екатеринбурга, призер Кубка Южного Урала по мокрому дрифту, призер чемпионата по Северному дрифту серии 2023, участник II и III сезонов проекта "Дорога в дрифт" от департамента Москвы Андрей ПАУЛИ. Он также является действующим пилотом и конструктором по зимнему дрифту.

Российскому судье меньше всего повезло с погодой. Соревнования проходили на открытом со всех сторон озере недалеко от выезда из Костаная в сторону Федоровки. Температура - минус 26 градусов с ветром. У пилотов была возможность греться в машинах, у судьи - нет. Более 5 часов он простоял на специальной 6-метровой вышке на пронизывающем ветру, с которой наблюдал за заездами спортсменов.

Треков было очень много с учетом прохождения квалификации и соревнований в искусстве мастерства.

Транспорт пилотов - в основном усовершенствованные и переделанные для дрифта "жигули" и "мерседесы", но в этом раз удача оказалась на стороне легендарного чёрного "бумера".

Третье место в I этапе занял костанаец Владимир КОКОРИН (ВАЗ-2107), второе костанаец Владимир ДЁМИН (ВАЗ-2102). И на первом месте - еще один представитель областного центра, пилот черной BMW Е-30 Андрей КАРАБУТ.

Все победители получили грамоты, медали и ценные призы.

- На своей черной BMW я участвую уже третий год. В этом году соревнования прошли в суровых погодных условиях, хотя и в прошлом году было довольно холодно, - поделился с "НГ" впечатлениями победитель Андрей Карабут. - Конечно, рад, что выиграл этот этап, но это только начало. Нужно готовиться еще к двум этапам. И по их результатам уже будет видно, кто из нас лучший.

Второй этап соревнований по дрифту состоится 4 февраля, третий - 18 февраля. Для зрителей вход свободный.