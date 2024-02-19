По прогнозам синоптиков во вторник, 20 февраля, на всей территории области осадков не ожидается. В среду, 21 февраля, на юге пройдёт небольшой снег. В Костанае переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночью будет 24-29, на востоке и в центральной части территории области 32 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём термометры покажут -15…-20°С, на востоке -23°С. В ночь на среду 28…-33°С, на юге -25°С. Днём ожидаем такую же температуру, как и во вторник: -15…-20°С, на востоке -23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -27…-29°С, днём -17…-19°С. В среду: ночью -28…-30°С, днём -18…-20°С.

Во вторник ожидается юго-восточный ветер скоростью 7-12 м/с. В среду в течение дня юго-восточный ветер сменится восточным, прогнозируемая скорость - 3-8 м/с.