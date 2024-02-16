По прогнозам синоптиков, в субботу, 17 февраля, осадков на все территории области не ожидается. В воскресенье и понедельник, 18-19 февраля, по прогнозу переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу ночью по области будет 30-35°С, на севере и западе 27 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. – Днём ожидаем -15…-20°С, на западе -12°С, на востоке -23°С. В воскресенье ночью вновь по области столбики термометров опустятся до отметок -30…-35°С, на севере до -27°С. В ночь на понедельник мороз ослабнет но очень незначительно, прогнозируем -28…-33°С, на западе до -25°С. Дневные температуры в воскресенье и понедельник будут одинаковыми: -18…-23°С, на севере -15°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -30…-32°С, днём -15…-17°С. В воскресенье: ночью -25…-27°С, днём -13…-15°С. В понедельник: ночью -25…-27°С, днём -15…-17°С.

В субботу ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-восточный, скоростью 7-12 м/с. В воскресенье и понедельник ветер будет переменный, юго-западный – южный, скоростью 9-14 м/с.