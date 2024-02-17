Претензии на элеваторное хозяйство сыплются со всех сторон. Как ни парадоксально, не только традиционные от сдатчиков зерна, но и от владельцев самих этих мощнейших сооружений. Первые крестят их за непрозрачность работы, высокие цены на услуги при низком их качестве, а вторые сетуют на хроническую нерентабельность, низкую эффективность. Особо обильным на жалобы был 2023 год с его сложнейшей уборкой. К связанным с этим элеваторным проблемам возвращаются и сегодня. И проблемам не сиюминутным. Стратегическим.

Пошли по рукам

Элеваторы десятилетиями воспринимались как символ целины, не менее узнаваемый, чем пшеничный колос. Кто бы мог подумать, что в области, которая является житницей страны, будут всерьез обсуждать вопросы, что дальше с ними делать, как долго они продержатся в нынешнем виде.

Крупный линейный элеватор в Житикаре не работает более 10 лет, а сейчас разбирается / Фото Олега ПАКА

Их настигает естественная убыль - горят, ветшают без восстановления. Действующие переходят из рук в руки, так как даже крупные элеваторы, привязанные к железнодорожным станциям, не приносят владельцам ожидаемой прибыли. В залитый дождями уборочный сезон 2023 года (при острейшем дефиците сушильных мощностей) не работали, например, Карагайлинский и Денисовский элеваторы, так как стояли на продаже. Давно бездействует, а сейчас просто разбирается на куски Житикаринский. На три района (Денисовский, Житикаринский, Камыстинский) не осталось ни одного линейного элеватора.

Значит, можно и без них?

«Забиты с прошлого года»

В январе на встрече с фермерами в региональной палате предпринимателей глава филиала Союза фермеров Казахстана, директор ТОО «Азат и Д» Марат АХМЕТОВ говорил, что проблема с элеваторами является очень существенным препятствием для эффективной государственной поддержки хозяйств. В частности, в ситуации с закупом неклассного влажного зерна.

Марат Ахметов считает, что проблемы с элеваторами затрудняют господдержку аграриев / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Чтобы его продать, надо, чтобы оно прошло через элеватор, а там не берут, утверждают, что забиты, - рассказывал он. - Элеваторы лицензии получили, но в эту осень многие практически не работали. Отговаривались тем, что загружены запасами зерна еще прошлого года, которые та же Продовольственная корпорация не реализовала. В Камыстинском районе главы КХ в январе готовы были показать, сколько зерна у них на открытых площадках осталось, некуда было сдать... А государство ведь достойную цену давало, такой цены нам никакой бизнес сейчас не даст. Трейдеры, переработчики столько, сколько предложило государство, не заплатят. Но многие не могли сдать нормально, через элеваторы, в Продкорпорацию. Наше хозяйство уже в течение 20 лет является участником прямого закупа, форвардного, но таких серьезных проблем, как в этом году, с элеваторами не было.

Почему затоварились? В 2022 году Продкорпорация объявила цены закупа на уровне 125-127 тыс. тенге. А через 2-3 месяца рынок цену обвалил до 80 тысяч. И компания в убыток продавать пшеницу не стала, зерно осталось на длительном хранении. А крестьянам с новым урожаем деться оказалось некуда.

При этом директора элеваторов утверждают, что их предприятия в подобных ситуациях тоже несут сплошные убытки.

- Чтобы хорошо заработать, надо 2-3 раза в год через себя полный объем загрузки пропускать. Но этого нет. Раз в год забьем и стоим с этим, - рассказывал корреспонденту «НГ» один из них, - поэтому практически все элеваторы, я не баночные имею в виду, а классические, которые еще в советские годы у нас строились, сегодня убыточны. Ну и плюс к этому, конечно, они изношены. И здания-сооружения, и механизмы. Требуются большие вложения. Чтобы все это модернизировать, надо, чтобы они действительно зарабатывали деньги. А у нас этого не получается. Замкнутый круг. И с каждым годом ситуация все сложнее. Держатся те, что входят в крупные холдинги и финансируются за счет других подразделений.

После беспредела

Конечно, такая ситуация формировалась не один год. Крестьяне долго и трудно усваивали уроки общения с элеваторами в пору дикого капитализма. Усвоили.

- Сразу после развала советского сельского хозяйства, когда разрушилась и система хлебопродуктов, а элеваторы перешли в частные руки, они были очень выгодны владельцам, - говорит председатель Ассоциации товаропроизводителей Костанайской области Владимир ДРАНЧУК. - Полеводческих хозяйств стало в разы больше, инфраструктуры для подработки и хранения у многих не было никакой. Все вынуждены были везти зерно на элеваторы, а их хозяева по беспределу снимали навар с каждого сельхозтоваропроизводителя. Но этот беспредел и заставил многих крестьян позже строить склады или ремонтировать и расширять имеющиеся, ставить сушилки, приобретать оборудование для очистки зерна. Не за год все делалось, но сегодня в большинстве крупных и средних сельхозформирований имеются возможности подсушить, подработать зерно, заложить его на хранение и со складов продавать. В сухие годы на элеваторы практически перестали везти урожай. Поэтому в такие годы они стоят полупустые и оказываются нерентабельными. Оборудование не обновляется, они не модернизируются, проблемы с кадрами у них нарастают. Но в такие годы, как 2023-й, когда много влажного зерна, востребованность возрастает. Просушить все объемы в мелких хозяйствах возможности нет. Есть те, где вообще нет сушилок. Кидаются на элеваторы. А те оказываются абсолютно к такому наплыву не готовы. Я с директорами основных элеваторов летом встречался, знаю ситуацию. И в управлении сельского хозяйства спрашивал, на что смотрят при лицензировании. Отвечают: лишь бы как-то работали. У них же сейчас даже сушильных мастеров нет. И круглосуточно они не вели приемку, как от них хотели. Не могли просто. Ну и ясно, что хозяева элеваторов - и в этом их можно понять - в первую очередь сушили свое зерно. От других принимали по возможности.

Без них или с ними?

Альтернативой, по крайней мере с точки зрения рентабельности, сегодня считают баночные элеваторы - персонала там в разы меньше, так как уровень автоматизации выше, строятся быстро, малозатратны. Но и минусы существенные.

Есть такое мнение: они металлические, внутри хранилищ в резко континентальном климате нередко появляется конденсат, происходит налипание зерна. Другая позиция: названные проблемы зависят лишь от класса оборудования, другое дело, что при продаже зерна, например на экспорт, на первое место выходит наличие подведенных железнодорожных путей, у многих советских элеваторов есть тупики, а вот у новых банок - мало.

Глава филиала СФК Марат Ахметов считает, что в наших реалиях традиционные элеваторы нужны, хотя бы несколько, но это должны быть элеваторы Продкорпорации. Или надо вспомнить практику акционирования, как было на начальном этапе разгосударствления этих объектов.

- Элеваторы нужны при экспорте зерна, для мелких КХ, которым не выгодно заводить на свои объемы целую инфраструктуру для хранения и подработки, нужны для тех, кому надо сдавать зерно при сотрудничестве с Продкорпорацией, а она увеличивает закуп. Но в целом ситуация с ними неоднозначная, - считает Дранчук, - система хранения зерна нуждается в переменах. Надо разрешить продавать зерно из хозяйств, которые имеют всю инфраструктуру для его подработки, складирования, современное весовое хозяйство. У многих ТОО сегодня есть оборудование, механизмы, превосходящие элеваторные, люди ставят те же фитосепараторы, которые доводят зерно до идеального состояния... Но для реализации из хозяйств надо в закон ввести возможность продаж на экспорт посредством складских расписок. Чтобы еще уменьшить зависимость от элеваторов и чтобы была более серьезная конкуренция. Может, это заставит владельцев крупных элеваторов привлекать акционеров, использовать кооперацию, чтобы не утерять свои убыточные объекты. Доля акционеров должна приближаться к 50%, чтобы они реально могли влиять на обеспечение прозрачности при приемке, определении качества зерна.

Идеи, следовательно, есть. Вопрос только, кто проявит инициативу и начнет их воплощать. Пока на встрече в палате предпринимателей предложения адресовали депутатам парламента. Но никто никому обязательств не давал.