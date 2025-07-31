Национальный банк Казахстана прокомментировал ситуацию с падением тенге и сообщил о начале валютных интервенций, передаёт Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным Нацбанка, 30 июля курс доллара на торгах поднимался до 550 тенге. С начала месяца нацвалюта подешевела на 5,8 процента, а с начала года — на 4,7 процента.

Валютный регулятор считает, что ослабление тенге связано не с экономикой, а с низкой ликвидностью на рынке и спекулятивным давлением. Чтобы не допустить резких скачков, Нацбанк вышел на рынок с валютными интервенциями.

При этом, как отмечают в Нацбанке, с экономикой всё в порядке: цена на нефть стабильно выше 70 долларов за баррель, а доллар слабеет и в мире.

- В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы и указывает на недооценённость национальной валюты, - заявили в НБ.

Регулятор продолжает следить за ситуацией и обещает оперативно вмешиваться, если потребуется.

- При необходимости Нацбанк готов оперативно предпринимать меры для недопущения дестабилизирующих колебаний обменного курса, восстановления баланса спроса и предложения иностранной валюты, а также обеспечения нормального функционирования валютного рынка, - говорится в сообщении.

Напомним, 4 дня назад глава Нацбанка РК Тимур СУЛЕЙМЕНОВ на своей странице в социальной сети Facebook решил прокомментировать изменения курса тенге. Он отмечал, что спекулятивной активности финансовый регулятор не наблюдает, а основное давление на курс формируют рыночные факторы. И подчеркивал, что при таких обстоятельствах "интервенции не помогут, а только навредят".

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов ответил на вопрос журналистов о курсе тенге и ожиданиях девальвации. Глава правительства отметил, что курс тенге определяется исключительно рыночными механизмами, без вмешательства со стороны Нацбанка. Он тогда уточнил, ссылаясь анализ ситуации и оценок серьёзных экспертов, отсутствуют какие-либо объективные причины для резких колебаний нацвалюты.