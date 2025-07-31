Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил и. о. начальника управления полиции Костаная Ахтан МАКЕЕВ. Перевозчика Александра Брунера оштрафовали на 117 960 тенге по ч. 3 ст. 456-2 КоАП РК ("Распространение ложной информации, создающей условия нарушения общественного порядка").

Привлечь перевозчика к ответственности попросил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. На аппаратном совещании 8 июля он комментировал сокращение маршрута № 120, курсирующего между Костанаем и Рудным. Причиной критики акима стали объявления, вывешенные в салонах автобусов после публикации новости о том, что этот маршрут сократят и уберут все остановки внутри городов: "Акимат Костаная в одностороннем порядке, безосновательно, не советуясь с перевозчиком ИП "Брунер", своим решением изменил с 1 июля схему движения автобуса. Мы понимаем, что движение автобуса по новой схеме будет неудобно для вас. Со своей стороны ИП "Брунер" будет отстаивать во всех инстанциях сохранение действующей схемы маршрута № 120".

Марат Жундубаев назвал это сообщение дезинформацией и попросил полицию дать правовую оценку этому факту. Аким заявил, что "перевозчик будоражит население, дает людям ложную информацию, ведь в договоре четко написано, что заказчик в одностороннем порядке может за 10 дней предупредить об изменении маршрута".

В управлении полиции Костаная "НГ" сообщили, что 9 июля, на следующий день после критики акима, участковый инспектор местной полицейской службы Д. Айдаров составил в отношении Брунера протокол об административном правонарушении. Перевозчик пытался обжаловать протокол, но суд отказал в удовлетворении жалобы.

"НГ" ознакомилась с постановлением суда. Согласно документу, адвокат Ерлан ТУЛЕУБАЕВ, представляющий Брунера, заявил, что какой-либо ложной информации перевозчик не сообщал, и кроме того по делу отсутствует состав административного правонарушения, а протокол составлен незаконно и подлежит отмене. Участковый Айдаров на заседание суда не пришел, хотя был надлежаще о нем извещен.

Как сообщил "НГ" сегодня, 31 июля, адвокат Тулеубаев, суд рассмотрел только жалобу на процессуальные нарушения при составлении протокола. Теперь дело должны рассмотреть по существу. Пока дата нового разбирательства не назначена.

Фото из архива "НГ"

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