Житель областного центра организовал фитолабораторию в собственном частном доме. Мужчина выращивал коноплю в сараях, гараже и даже в бане. Его задержали сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью ДП Костанайской области при координации прокуратуры.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории частного дома были обнаружены кусты растений с характерным запахом, а также специальные инструменты и устройства для выращивания растений в домашних условиях, - сообщает пресс-служба ведомства. - По результатам экспертизы изъятые растения были определены как конопля. Медицинское освидетельствование показало, что владелец дома употреблял каннабиноиды, а наркотические вещества хранил для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Согласно действующему законодательству, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

По данным полиции, это седьмая фитолаборатория, выявленная на территории Костанайской области, за этот год.

Напомним, несколькими днями ранее полиция сообщала о задержании жителя района Беимбета Майлина, который выращивал коноплю в своем огороде.