Мужчину, незаконно культивировавшего наркосодержащие растения, задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности в селе Береговое района Беимбета Майлина. На его приусадебном участке они обнаружили 13 кустов с характерным запахом, предположительно каннабиса.

- Мужчина приобрёл семена через интернет и самостоятельно выращивал их в своём огороде, - рассказали в пресс-службе депаратмента полиции. - При осмотре жилища также были изъяты электронные весы и вещество растительного происхождения, внешне схожее с марихуаной. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие каннабиноидов в организме задержанного. По словам мужчины, он выращивал и хранил наркотики исключительно для личного потребления.

Проводится досудебное расследование. Назначена соответствующая повторная экспертиза, чтобы подтвердить, являются ли изъятые вещества наркотическим средством, а также установить вес изъятых вещест.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО