Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил на вопрос, что будет с ценами на жильё с 2026 года, когда новый Налоговый кодекс вступит в силу, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

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Во время пресс-конференции в правительстве журналисты спросили у вице-премьера, как скажется на рынке недвижимости вступление в силу нового Налогового кодекса, согласно которому с 2026 года строительные компании начнут платить 16-процентный НДС.

"В обществе растут опасения, что это приведёт к росту цен на жильё как минимум на 20 процентов. Что делать простым казахстанцам в условиях возможного подорожания?" - поинтересовались журналисты.



Как заявил Роман Скляр, новый Налоговый кодекс ни в коем случае не повлияет на простых граждан.

"Мы стремимся, и в этом году мы построим более 19 миллионов квадратных метров. Стоимость жилья регулируется рыночными методами. Однако присутствие государства как заказчика, который приобретает жильё у частных строителей, даёт свой эффект примерно в течение 10 лет", - рассказал он.

По словам чиновника, в сегменте жилья экономкласса цены сегодня соответствуют реальной стоимости строительства.

"Стоимость жилья у нас не завышена. Я имею в виду сейчас сегмент не бизнес-класса или элитного жилья, а именно жильё экономкласса - стоит ровно столько, сколько и должно быть. И резких ценовых колебаний мы здесь не видим", - подчеркнул Скляр.

Вице-премьер пояснил, что новый Налоговый кодекс должен покончить с практикой дробления бизнеса крупными застройщиками ради извлечения сверхприбыли.

"С принятием нового Налогового кодекса уйдёт вот такая практика, когда дробят бизнес крупные строительные компании и извлекают большую прибыль. В данном случае, когда они будут уплачивать налоги, они будут получать меньшую прибыль", - отметил он.

Роман Скляр добавил, что регулирование стоимости жилья будет осуществляться рыночными методами.

"Но тем не менее мы ценовые параметры будем регулировать. Подчёркиваю: рыночным образом, но цены будут регулироваться", - заверил вице-премьер.