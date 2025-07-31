Жители с. Заречное в Костанайском районе возмущены состоянием дороги по улице Юбилейной. По их словам, ещё 12 июля этого года здесь сняли старый асфальт, но с тех пор работы по укладке нового покрытия не ведутся.

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- Просто сняли асфальт и бросили! Мы каждый день ездим по этой дороге, ходовку уже «убили»! - возмущаются читатели «НГ». - Никто не объясняет, когда продолжат ремонт. А дорога с каждым днём всё хуже!

Отвечая на вопросы корреспондента «НГ» аким Заречного сельского округа Нурлан КУЗАЙБИН пояснил, почему участок оказался в таком состоянии.

- Подрядчик сразу предупреждал: после начала работ будет пауза - им нужно перебросить технику с другого района. Такое случается. Это и в городах бывает, что месяцами дороги стоят в таком виде, - прокомментировал он. - Но мы, конечно, на город не смотрим - у нас свои цели и задачи.

По его словам, подрядная организация ТОО «Темір Арғымақ» приступила к ремонту 12 июля, как и предусмотрено условиями договора. Были проведены фрезерные работы: снят верхний слой асфальта - 5 см. После 16 июля работы были временно приостановлены.

- Планировалось, что подрядчик продолжит работы с 28 июля, но мешает дождливая погода. Как только позволят условия - начнём снова, ориентировочно в ближайшие выходные, - сообщил аким. - Если погода не подведёт, закончить можем за 10 дней, то есть до 10 августа.

Договор на проведение среднего ремонта улицы Юбилейная был заключён 16 июня этого года на сумму 101,5 млн тенге, а 25 июня работы согласовали с местным отделом полиции.

Аким подчеркнул, что необходимость в ремонте была - жители неоднократно жаловались на ямы и общее состояние дороги.

Согласно условиям контракта, завершить ремонт подрядчик обязан до начала сентября, но в акимате рассчитывают сделать это значительно раньше - при благоприятной погоде.