В рамках XXXVIII Спартакиады Костанайской области в Костанае прошли соревнования по тогызкумалаку, в которых определялись сильнейшие команды как среди мужчин, так и среди женщин.

Призеры областной спартакиады в соревнованиях по тогызкумалаку среди мужских команд / Фото instagram.com/sport_bolimi_kostanay_audany

В мужском турнире победу одержала сборная Костанайского района, за которую выступали Салимжан Серикбаев, Батырхан Абильбеков и Ербосын Умбетов.

Команда областного центра в составе Медета Бигазина, Ерсултана Жалгасбая и Куаныша Калелова стала серебряным призером спартакиады.

А бронзовые награды завоевала команда города Рудного в составе Айдына Жакиева, Рауана Мнайдарова и Артема Юркина.

Призеры областной спартакиады в соревнованиях по тогызкумалаку среди женских команд / Фото instagram.com/sport_bolimi_kostanay_audany

В соревнованиях среди женских команд первенствовала сборная Костаная, честь которого защищали Жансая Смаилова, Фарида Кастай и Айым Алибеккызы.

Айым Ермуханова, Куралай Серикбаева и Талшин Мухтарова принесли серебро Костанайскому району.

А третьей стала команда Аулиекольского района, за которую выступали Малика Конкабаева, Аида Капар и Мария Власова.