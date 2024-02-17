Еще недавно поймать судака было счастьем. Даже в сетях это диво дивное было большой редкостью. Сейчас его в любое время года можно с успехом ловить на любительские снасти на Верхнетобольском водохранилище и даже на нашей главной реке - Тоболе.

Зимой найти и поймать легче

Так считает большинство моих знакомых судачатников. Потому что по своему «зимнему» образу жизни и поведению этот хищник похож на окуня. Как и «полосатик», судак сохраняет активность в холодное время года, охотно передвигается и питается. Главное - знать особенности его поведения, использовать подходящие снасти, приманки.

Павел Брездень с трофеем

Идеальные дни рыбалки на судака - перволедье и последний лед. Но даже сейчас, в глухозимье, у наших некоторых мэтров судачиные рыбалки не бывают пустыми. Лучшая погода для таких целей - безветренная и без сильного мороза. При этом советуют начинать ловлю утром, часов с 7-8. После утреннего клева, как правило, следует перерыв часов до 15.00, а затем новый период голодной рыбьей активности, который может длиться аж до восьми вечера. Его излюбленные места - водоемы с чистой водой. Порадуемся: значит, и наше главное водохранилище и наша главная река стали гораздо чище.

Хищника привлекают неровное дно, коряги, поваленные деревья, песок, галька. Этот сильный мускулистый агрессивный чистюля любит охотиться близко ко дну, причем на больших глубинах. Да к тому же это активная, агрессивная добыча, которую не так-то легко вытащить. А потому снасти на судака должны быть особенно крепкими. Оптимальный удильник - 65-80 см. Зимняя удочка должна иметь жесткий прочный хлыстик. Желательно, чтобы удильник позволял делать резкую подсечку. Ручка должна позволять удобно и надежно держать снасть. Катушка может быть как безынерционной, так и инерционной. Необходимо использовать зимнюю смазку. Если вы предпочитаете инерционный вариант, покупайте катушку с диаметром 6-8 см. Диаметр лески зависит от массы особей, которых вы планируете выловить. Если информации о рыбе нет, лучше купить снасть с запасом. Чаще всего рыбаки отдают предпочтение леске с диаметром 0,25-0,4 мм. Оптимальный кивок - жесткий.

Ловля судака со льда удобна при использовании следующих приманок: блесна, балансир, силикон, мормышка, живец. Кстати, лучше выбирать длинные и тонкие варианты.

Чтобы рыба клевала

Опыт рыбалки на судака показывает, что сама тактика поиска этой рыбы тоже схожа с окуневой. На глубинах в 10-15 м Верхнего Тобола бурим сразу несколько лунок. Оптимальное расстояние между ними - 4-6 м. Не колдуем долго над одной лункой. Начинаем ловить на ратлины. Если поклевка отсутствует 5-10 минут, переходим к следующему месту. Цель - найти тропу. Знаем, что крупный судак - одиночка, но среднего размера килограммовик группируется в стайки, так что, поймав из лунки одного, вполне реально тут же выудить и другого. Когда судак клюет на глубине, чувствуешь поклевку, похожую на зацеп. Кажется, что крючок зацепился за корягу. Реагировать надо резкой и быстрой подсечкой. Да, и желательно всегда иметь под рукой багорик на случай трофея.

Из живых деликатесов самым излюбленным считается уклейка. Эта рыба имеет оптимальные размеры для судачиного рта и, наверное, хороша на вкус. Однако с удовольствием гурман глотает и плотву. Мы пробовали разбудить аппетит этого аристократа окунем и ершом. Не получилось. А еще стоит отдавать предпочтение миниатюрной рыбке. Она - естественный рацион хищника. Если судак «тусуется» неподалеку, шанс того, что он захватит приманку, велик. Но будьте готовы поймать на такого живца не только судака, но и окуня. Гастрономические интересы этих двух хищников совпадают. А мелкая наживка - это защита от щуки, которая отдает предпочтение более крупному деликатесу.

Наиболее простой вариант насаживания - за верхний плавник. Более сложный, но более эффективный способ - через нижний плавник и жабры с выводом жала наружу через рот. Если ловля будет проходить в условиях течения, лучше насаживать приманку за губу. В таком случае мелкая рыбка активными движениями будет сильнее привлекать хищника.

Из опыта Николая Яблонского

Уже не первый год этот костанайский рыболов-любитель со своим таким же заядлым другом Евгением Кравченко успешно ловит судака на Верхнем Тоболе. Предпочитает именно зимнюю рыбалку, хотя знает, что судака там можно удачно ловить и на спиннинг. Отправляются друзья туда непременно в пятницу, после обеда, чтобы застать полноценную в этот день вечерку и полную зорьку следующего дня. Затем следуют субботняя вечерка, утренняя воскресная зорька и путь домой.

Николай Яблонский на Верхнем Тоболе

Николай поведал мне о своей недавней поездке:

- Сейчас вариантов добраться до льда Верхнего Тобола с житикаринской автотрассы немного - полевые дороги «запечатаны». Минуя Перелески, после мазарок мы едем около километра, потом сворачиваем налево по прочищенной широкой дороге, которая приведет на новую турбазу. Там платим за очистку дороги по 500 тенге и покупаем путевки. Считается, что именно в этих местах сейчас и скапливается судак. Мы же под углом уходим в сторону и на километр от берега. Как мы поняли, судаковые глубины здесь - от 7-8 м до 14-15. На меньшей глубине мешает окунь, а на большей судак нам не попадался. Дело в том, что на нашем Верхаше судак группируется на бывшем речном русле Тобола, это самое глубокое место водохранилища. От этого русла идет скошенное дно - бывший берег реки, а уже потом следуют площадки-поливы (полки, столы), куда судак в определенное время и выходит кормиться. На таких поливах и ставим жерлицы.

Основная моя леска на судака до 35 м длины диаметра 0,30, поводок флюро-карбоновый тоже 0,30-й, скользящий груз - оливка (8-9 г), небольшой крючок «ласточкин хвост» сантиметра два длинной. Именно этот крючок идеален для судака. Вставляем его под жабры мелкого чебачка. Поклевки происходят либо на рассвете, либо на закате. Но иногда и ночью. А в дневное время поклевок у нас не было.

Рыбачим мы практически в одном и том же месте. Выставляем жерлицы на большой глубине, а сами ищем окуня неподалеку на 4 метрах. И бывает так, что попадается «полосатик» до 700 г. Крупные судаки нас, правда, еще не посещали. Но знаю заядлого судачатника Павла Брезденя, который приноровился ловить здесь рыбин в 4 и более килограммов. А рыбачит он в районе так называемой Рублевки. Но, кроме судака, в тех местах иной рыбы нет, поэтому мы там не рыбачим.

На вибы Николай судака ловить не пробовал, но знает, что такой удачный опыт есть у Павла.

Да, судак - не чебак с поклевками, как из пулемета. Флажки на судачиных жерлицах поднимаются не часто, иногда их надо ждать часами. А потому, конечно, разумно коротать это время на окуневых лунках. Но это уже другая история…

Фото из личного архива Николая ЯБЛОНСКОГО

Клев-инфо