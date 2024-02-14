По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 февраля, ночью на юге области будет снег с метелью, в ночные и утренние часы туман на севере и юге. В пятницу и субботу, 16-17 февраля, осадков не ожидается, на западе и севере - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня без осадков.

- В четверг ночью будет 28-33, на юге 23 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днём термометры покажут по области -23…-28°С, на юге -20°С. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до 33-38 градусов, днём будет -25…-30°С. В ночь на субботу ожидаем вновь 33-38 градусов, днём -22…-27°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -28…-30°С, днём -25…-27°С. В пятницу: ночью -30…-32°С, днём -26…-28°С. В субботу: ночью -33…-35°С, днём -23…-25°С.

Ветер в четверг ожидается северный, с переходом на северо-западный, На пятницу и субботу сохранится северо-западное направление. Средняя скорость ветра в ближайшие дни составит 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге области.