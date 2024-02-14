Антимонопольный департамент региона считает, что излишки денег частники могли бы потратить на ремонт своих изношенных сетей, передает BaigeNews.kz.

Фото: Айжан Амангельдыкызы

Фото: Айжан Амангельдыкызы.

Фото: Айжан Амангельдыкызы.

Казахстанская формула "коммунального счастья", похоже, дала трещину. Политика "Тариф в обмен на инвестиции", согласно которым субъектам естественных монополий утверждают план по постепенному росту цен на услуги взамен на обещания отремонтировать изношенные сети и оборудование, стала предметом бурных споров. То ли коммунальные компании нашли лазейку в программе, то ли антимонопольный орган излишне придирчив, отслеживая их кошелек, то ли сама программа требует доработок, но в Костанае разгорелось противостояние между энергетиками и контролирующим органом. Одни требуют снизить тариф, вторые считают, что есть все основания его повышать. Корреспондент издания выслушал обе стороны конфликта.

"Самовольно распределили деньги"

Механизм программы "Тариф в обмен на инвестиции" и в целом антимонопольное законодательство построено таким образом, что даже частникам приходиться отчитываться за каждую заработанную и потраченную тиынку. В департаменте комитета естественных монополий по Костанайской области рассказали, что в 2023 году субъектам разрешено было обратиться с заявлением по увеличению уровня заработной платы и включении в инвестиционную программу дополнительных мероприятий за счет свободного остатка амортизационных отчислений. Проще говоря, на имеющиеся "излишки" коммунальные предприятия могли не только улучшить условия труда своих сотрудников, но и закупиться на нужды компаний. Этим правом воспользовались 15 предприятий, у которых на инвестиционные программы в общей сложности было заложено 6 млрд тенге, плюс 300 млн тенге шли на развитие предприятий из средств тарифа, а 14 млрд – за счет денег из бюджета.

Среди поступивших в департамент естественных монополий заявлений были и два от энергопередающих организаций – ТОО "Межрегионэнерготранзит" и ТОО "ЭПК-Forfait". Чиновники вначале не были против и увеличили "ЭПК-Forfait" инвестиционную программу на 200 млн, а размер заработной платы сотрудникам со 115000 до 186000 тенге. ТОО "Межрегионэнерготранзит" также смог увеличить заработную плату работников до 186000 тенге и включить в инвестпрограмму 123 млн тенге, оставшихся от амортизационных отчислений. Антимонопольщики рассчитывали, что эти деньги пойдут на приобретение и ремонт подстанций, так как у обоих предприятий степень износа оборудования и сетей составляет около 90 процентов. По их словам, они имели на это полное законодательное право, тем более, что после увеличения зарплаты и инвестпрограммы только по ТОО "ЭПК-Forfait" повышение тарифа в среднем составило 58 процентов. А дальше началось самое интересное.

"Согласно правилам тарифообразования, субъекты в случае, если они столкнулись с причинами, по которым не могут исполнить инвестиционную программу, обращаются с заявлением в уполномоченный орган о ее корректировке до 1 ноября текущего года. Данные субъекты обратились, в ходе изучения представленных документов департаментом установлено, что выделенные дополнительные средства, а также ранее утверждённые, были израсходованы не по приоритету. Иначе говоря, нецелесообразно использовались", - рассказал руководитель отдела департамента КРЕМ по Костанайской области Илияс Елемисов.

Уличил департамент энергетиков и в том, что они в течение года получали дополнительный доход за счёт увеличения объёмов оказанных услуг в среднем на 5%. ТОО "Межрегионэнерготранзит" получило 163 млн, а ТОО "ЭПК-Forfait" 342 млн тенге. Антимонопольный посчитал, что в случае увеличения объёма оказанных услуг по закону компании должны были обратиться к ним с заявлением по снижению тарифа. Мол, вот у нас есть лишние деньги, давайте на эту сумму снизим цену на наши услуги.

"Эти субъекты, игнорируя данное требование, самостоятельно распределили дополнительный доход на мероприятия инвестиционной программы, а также на затраты тарифной сметы. При рассмотрении заявлений департаментом установлено, что мало того, что произведено снижение стоимости и исключение приоритетных мероприятий инвестпрограммы из ранее утверждённых, но и произошло замещение на малозначительные мероприятия. Например, приобретение автотранспорта, обеспечение комфортных условий сотрудников - это оснащение рабочих мест, приобретение кресел. Это те мероприятия, которые в незначительной либо же в минимальной степени влияют на снижение износа сетей и оборудования", - пояснил Елемисов.

По логике антимонопольного органа, деньги должны были пойти на замену оборудования на подстанциях, а не на ремонты зданий, покупку машин и кресел. Но тут энергетики категорически не согласились.

Катастрофически недофинансированы

Генеральный директор ТОО "Межрегионэнерготранзит" Владимир Кан подтвердил: износ сетей на предприятии большой, но его снижают точечно. Потому что заменить старое оборудование, которое досталось в наследство от Советского союза, очень дорого. А потратить все деньги на замену, к примеру, одного трансформатора, это значит оставить не отремонтированными сотни других объектов. Потому что средства требуются миллиардные.

"Президент в своем прошлогоднем послании сказал, что до 2025 года нужно снизить износ коммунальных сетей до 15 процентов. Но с оговоркой: в сфере генерации энергии и теплоснабжения. И министерство энергетики неплохо в этом вопросе поработало, потому что все производящие энергию станции – это их ведение. Что касается энергопередающих организаций, то они в ведомстве КРЕМ. И мы остались, по сути, не у дел. На 2020-2025 годы мы работаем по утвержденной инвестиционной программе. Туда входит обновление основных средств, модернизация оборудования. Так как программа утверждается на пятилетний период, всё равно приходится вносить корректировки. Мы это всё выполняем, а процент износа снижается медленно. К примеру, год назад он составлял 90 процентов, сейчас удалось достичь показателя в 88,9 процентов", - рассказал Владимир Кан.

На предприятии есть подстанции, которым по 50 и более лет. Если считать примитивно, то их износ составляет 200 процентов. Однако оборудование исправно работает, потому что меняются самые "больные" механизмы. Чтобы увеличить количество ремонтов, компании нужны огромные средства.

"Когда идут публичные слушания, нас критикуют, мол, вам начисляют амортизацию, вы её куда-то деваете. Согласно всем правилам, амортизация должна идти на инвестпрограммы, на модернизацию оборудования. Но мы не получаем нужного нам финансирования. В 2021 году амортизация составляла 2,5 млрд тенге, нам дали 900 млн всего. Это 35% от того, что требуется. В 2022 нам выделили 29% от требуемого объема, в 2023 – 54 %. Такая же картина и по капремонтам. К примеру, мы заявляли на капремонт 584 млн тенге, а нам дали 169 млн. Это еще раз подтверждает, что занижены тарифные сметы. Если по закону, они должны нам дать сумму амортизации", - апеллирует Владимир Кан.

Проблемы энергетиков, если разобраться, системные. Владимир Кан сетует, мол, ввели на рынке единого закупщика электроэнергии у производящих станций и цены на покупку электричества выросли в разы. А претензии у населения – к передающим и снабжающим организациям.

"В 2022 году "Межрегионэнерготранзит" поднял свой тариф на 7%, в 2023 году – на 8 %, в планах на 2024 год - 10%, а в 2025 - 11%. Если брать стоимость энергии станций, у которых мы покупаем, то в 2022 году у них на 14% поднялся тариф, в 2023 году на 45%, в 2024 - на 47%. А когда на станции тариф поднимается, значит, у нас средств не хватает на ремонт, потому что мы вперёд платим им деньги. Получается катастрофическая нехватка денег плюс инфляция играют свою роль. Суммы на ремонты увеличиваются, а по факту объемы его в номенклатурном выражении падают. Потому что наш тариф все эти годы сдерживается административно-рычажным методом. Вот есть планка, чтоб социальное недовольство не возрастало, вот в этом пределе и держится тариф", - объясняет Владимир Кан.

А теперь к сути претензий антимонопольного органа. В компании считают, что все, что делалось на деньги от дохода, заложено в инвестиционной программе. Тот же ремонт зданий и сооружений, покупка оргтехники и мебели, по словам энергетиков, в нее входит.

"В антимонопольном удивились, говорят, зачем вы купили автокран, когда можно было заменить трансформатор. Но если у нас автокрана не будет, мы не сможем поменять электроопоры. А если не сделаем ремонт в учебном комбинате, о каких условиях образования может идти речь? Есть же санитарные нормы, в конце концов. Нельзя отремонтировать сети, но оставить в разрухе здания. В свое время в Северном Казахстане на ТЭЦ упала труба, она же тоже к зданиям и сооружениям относится. Мы не хотим повторения ситуации", - добавил генеральный директор предприятия.

Не имели права

Но как бы там ни было, управление энергетики 15 декабря 2023 года отказывает энергетикам в утверждении изменений инвестиционных программ. При этом антимонопольный департамент признает, что фактически приоритетные мероприятия по ремонту сетей, которые были в них заложены, исполнены.

"По ТОО "ЭПК-Forfait" сумма инвестиционной программы 1 млрд 250 млн тенге была оставлена на том же уровне без учета дополнительного дохода. То есть эти средства уполномоченный орган при рассмотрении исключит из доходной части, что позволит снизить тариф на услуги предприятия на 3%. По ТОО "Межрегионэнерготранзит" инвестиционную программу снизили с 1 мрлд 406 млн тенге до 1 млрд 224 млн тенге. То есть 182 млн тенге, которые пошли на реализацию незначительных мероприятий, ремонт зданий и сооружений, исключены из нее. Это позволит снизить тариф предприятия на 3,5 %", - сообщили в департаменте КРЕМ.

Позиция госоргана неизменна: предприятия не имели право самовольно и без согласования распределять и тратить средства. В департаменте считают, что прошедшее ранее увеличение тарифов энергопередающих организаций напрямую повлияло на тарифы энергоснабжающих организаций. И если цены на услуги снизят, то по цепочке то же самое сделают и другие коммунальные предприятия, которые зависят от тарифов ТОО "Межрегионэнерготранзит" и ТОО "ЭПК-Forfait".

Однако энергоснабжающие организации не согласны с антимонопольщиками и обжалуют их действия в суде. Они намерены доказать, что тратили деньги рационально и в рамках закона.