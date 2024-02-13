Пятеро подозреваемых находятся под арестом в изоляторе временного содержания. За совершение тяжкого преступления им грозит от 7-ми до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

"Все они являются криминально-религиозными лицами и жителями других регионов", - отмечается в сообщении.

- Практически одновременно четверых мы задержали совместно с павлодарскими коллегами в городе Экибастуз и в самом Павлодаре. Пятого подельника задержали в столице. По факту разбойного нападения, совершенного незаконным проникновением в жилое помещение, начато досудебное расследование. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, - отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет ИСМАГУЛОВ.

В начале января в поселке Карасу неустановленные лица в медицинских масках проникли в дом к местной жительнице и, применяя насилие, нанесли ей телесные повреждения. Сорвали с нее золотые изделия, на общую сумму 650 тысяч тенге.

Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям

Фото предоставлены пресс-службой ДП Костанайской области