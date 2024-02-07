Средняя высота снежного покрова в Костанайской области составляет 27 см при норме 19 см. Запас воды в снеге в среднем по области выше нормы и составляет 75 мм. Снегонакопление продолжается. Уточненные данные сообщил на брифинге в РСК 7 февраля и. о. начальника ДЧС Жанибек КЕРИМБАЕВ.





8-9 февраля в регионе пройдут командно-штабные учения «Коктем-2024». В их рамках окажут помощь инвалидам и пожилым людям в очистке от снега придомовых территорий.

89 населенных пунктов находятся в зонах, потенциально подверженных подтоплению паводковыми и талыми водами. По результатам проведенных инженерных работ за последние годы потенциальная угроза снята в 5-ти, минимизирована в 48 населенных пунктах, но в 36 пунктах угроза сохраняется. В них 836 домов, в которых проживают 2 025 человек.

- В целях недопущения подтопления жилья талыми водами акиматами из населенных пунктов вывезено более 590 тыс. кубов снега, - отметил Керимбаев. - Всего по области местными исполнительными органами на это выделено более 2 млрд тенге - на 12% больше, чем в прошлый зимний период. Для предупреждения и ликвидации паводков заготовлены 278 тонн ГСМ, 75 820 штук мешкотары, более 13 000 тонн инертных материалов. Заключены 147 меморандумов на поставку 16 тонн продуктов питания в случае необходимости. При возникновении чрезвычайной ситуации местными исполнительными органами будут развернуты и приведены в готовность 135 пунктов сбора пострадавших общей вместимостью более 13 000 человек.

Спикер напомнил об инженерных работах, проведенных в 2023 году. В Карасуском районе вокруг сёл Джамбыл и Октябрьское возвели дополнительные земляные насыпи из уплотненного грунта, которые будут использованы в качестве дамб. В Ауеликольском районе вырыли два искусственных водоотвода около села Коктау. Завершены укрепительные работы на плотинах в Ауеликольском и Амангельдинском районах. По области проведены восстановительно-ремонтные работы на 13 водопропускных сооружениях, очищены 2 500 водопропускных сооружений и более 35 км ливневой канализации.

Взрывать лед на водоемах будут в 6 районах: Джангельдинском, Наурзумском, Ауеликольском, Камыстинском, Карасуском и Беймбета Майлина.

Ежегодно весной заключают договоры на космомониторинг, на это из местного бюджета выделено 6,5 млн тенге, информация немедленно поступает в кризисный центр ДЧС.

Службы ДЧС, а также все организации, которые включены в формирования гражданской защиты, переведены на усиленный вариант несения службы.

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