По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 февраля, ночью по области ожидаются осадки, преимущественно снег, днём осадки будут на севере и западе. Кроме того, про прогнозу во вторник – метель и гололёд. В среду, 7 февраля, повсеместно прогнозируется снег, особенно обильный на западе, также ожидается метель.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу – снегопад, метель, гололёд.

- Во вторник ночью ожидаем от 0 до 5 градусов мороза, на юго-востоке 8 градусов ниже нуля, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём термометры покажут -2…+3 °С. В среду ночью и днём на большей части территории области температура воздуха будет одинаковой: 0…-5 °С, только на востоке ночью столбики термометров опустятся до отметки -8 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -1…-3 °С, днем 0…+2 °С. В среду ночью и днем -1…-3 °С.

Во вторник ожидается южный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В среду ветер будет юго-восточный скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с, западе, востоке и юге по прогнозу - отдельные порывы ветра до 23-28 м/с.