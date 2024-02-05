По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на вечер 4 февраля диагноз подтвержден у 162 человек (на вечер 1 февраля - 159). Всего с апреля 2023 года в регионе зарегистрирован 381 случай кори.

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Основное число заболевших из Костаная - 232 случая (+3). Основной контингент заболевших - это дети до 14 лет, в большинстве своем в возрасте от 1 года до 5 лет. Корью заболели 41 ребенок, посещающих детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 55 случаев, среди студентов – 62 случая.

Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 72,4% (276 (+3)).

В Костанайской области всего в рамках ДМИ подлежит вакцинации 44 500 человек, привито 41 974 человека, что составляет 94,3%.