По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 февраля, на всей территории области ожидаются снег, метель, на юго-востоке - туман. В воскресенье, 4 февраля опять будет снегопад, особенно сильный на севере, метель по всей области. В понедельник, 5 февраля, ночью прогнозируются снег, метель, днём – осадки, преимущественно снег, движение затруднит гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу, ночью будет 7-12, на востоке 15 градусов тепла мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днем термометры покажут 0…-5 °С. В последующие двое суток, по ночам, прогнозируются одинаковые показатели температуры: -5…-10 °С, на западе -13 °С. Дневные температуры будут различаться. В воскресенье ожидаем -3…-8 °С, а в понедельник -3…+2 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -8…-10 °С, днём -1…-3 °С. В воскресенье: ночью -6…-8 °С, днём -3…-5 °С. В понедельник: ночью -5…-7 °С, днём 0…+2 °С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный, скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке.