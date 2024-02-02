По состоянию на вечер 1 февраля, за текущий год в регионе диагноз подтвержден у 159 человек (на вечер 30 января - 131). По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, с апреля 2023 года в регионе зарегистрировано 378 случаев кори.

Большинство заболевших из Костаная - 229 случаев (+14). Основной контингент заболевших - это дети до 14 лет, в большинстве своем в возрасте от 1 года до 5 лет. Корью заболели 41 ребенок (+3), посещающих детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 55 случаев (+7), среди студентов – 62 случая (+3).

Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 73,1% (273 (+17)).

В Костанайской области в рамках ДМИ подлежит вакцинации 44 500 человек, привито 41 614 человека, что составляет 93,5%.