Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. В ходе рабочей поездки в самый южный город области он посетил ветровую электростанции, построенную ТОО SANY Renewable Enerqy.

Годовая выработка электроэнергии — 177 млн кВт*ч. Вся вырабатываемая энергия поступает в общую энергосистему страны.

- Мощность ее 48 мегаватт, - сказал аким Костанайской области, - привлечено для ее строительства 24 млрд тенге инвестиций. На будущий год в Аркалыке должна заработать еще одна ветровая станция. А в этом году в области начнется строительство солнечной и газопоршневой электростанций. Когда эти четыре энергоисточника заработают, объем производимой в области электроэнергии вырастет на 45%.

Ранее планы о строительстве источников «зеленой» энергетики озвучивались на инвестиционном форуме, который прошел в Костанае в 2023 году. Проекты солнечной и газопоршневой станций презентовали предприятия компании «Полиметалл».

Сегодня ВЭС в Аркалыке представляет из себя 10 ветроэнергетических установок высотой по 110 м и 3 административно-бытовых здания. Акт ввода объекта был подписан 12 декабря 2023 года.

Фото Олега ПАКА