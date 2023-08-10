Форум проходил 3-4 августа в областном центре. Назывался солидно и всеобъемлюще - «Инвестиционный потенциал Костанайской области: приоритеты и возможности в условиях глобальной трансформации экономики». Хозяева форума в лице акима региона Кумара АКСАКАЛОВА в речи открытия именовали этот потенциал уникальным. А пресс-релиз мероприятия обещал «два дня захватывающих мероприятий». О первом сказать нечего - прошел без прессы, гостей вроде возили по местным предприятиям, а второй был сугубо традиционным.

Презентации проектов на инвестиционном форуме уложились в четыре часа

Не в первый раз

Нетрадиционным, правда, было на редкость скудное предварительное информирование о программе мероприятия, об условиях пребывания на нем местных предпринимателей. И это несмотря на то, что за неделю до форума аким области на совещании призывал бизнес к активному участию. Где будет, как регистрироваться, всем ли можно, спрашивали в том числе и «НГ» люди. Ответить буквально до 2 августа по делу было нечего.

А ведь инвестиционные форумы не первый раз у нас проводятся. Два акима области назад они так вошли в моду, что их стали проводить не только в Костанае, но и в других городах. Помню житикаринский, в частности. Вполне на уровне был, приезжало много российских коллег, ученые в сфере горнодобычи, семеноводства. Устроили выставку, экскурсию по свободным и привлекательным для бизнеса площадкам Житикары вел аким города Абай Ибраев, по ходу дела обсуждали практические вопросы - где есть коммуникации, где нет, где недвижимость оформлена как бесхозяйная, а где акимат быстро готов помочь... Каюсь, не отследили тогда эффективность форума, но был он живым, интересным.

Нынешний областной не поражал количеством участников-предпринимателей. Зато в зале «Жастар Сарайы» присутствовало множество ветеранов госслужбы, бывших акимов.

4 августа программа форума уложилась в четыре часа. Аким области начал ее, коротко рассказав о возможностях области, которая добывает столько-то металлических руд, имеет столько-то свободных месторождений, является удобным транзитным транспортным коридором. Он же форум и завершил подписанием меморандумов. А в середине гвоздем программы была, безусловно, корейская делегация.

Будет новый автозавод

Она презентовала крупное производство - до 70 тысяч в год автомобилей KIA на заводе, который будет построен в областном центре. Площадка для этого уже выбрана. Первый камень в строительство планируют заложить в октябре 2023 года, а уже в апреле 2025 года должен начаться серийный выпуск автомобилей трех моделей.

Инвестиции в этот проект заявлены в сумме $ 200 млн, из которых 120 млн планируют вложить в оборудование.

Схема нового автозавода KIA, который должен появиться в Костанае весной 2025 года

Из 70 тысяч машин 50 должны будут производиться методом мелкоузловой сборки. А это значит, что ключевое значение будет иметь наличие поставщиков узлов и деталей. Сейчас их у нас практически нет, а нужно около 200, отметил координирующий директор по закупкам CKD-компонентов KIA Corporation Нам ЧУНСИК. И заявил, что сегодня компания ищет поставщиков компонентов и это - потенциал для развития казахстанских предприятий. Инвесторы также в поиске партнеров в России и Узбекистане.

Генеральный директор автозавода KIA Ким Дэ Ки верит в светлое будущее в Костанае

Модератор форума, экономист Рахим ОШАКБАЕВ, комментируя выступления корейских участников, сказал, что скорее всего перед ними встанет проблема дефицита квалифицированных кадров. Ему ответили, что будут продвигать в регионе свои обучающие программы, а также реализовывать проекты в сфере социальной защиты и поддержки молодежи.

Одному из корейских спикеров и принадлежит самая яркая цитата форума - про светлый путь вместе с областным акиматом, который предоставляет привлекательные условия для деятельности KIA в регионе.

Столица того и этого

Один из комментаторов на сайте ng.kz назвал планируемую мощность автозавода фантастической. Что ж, поживем - увидим, как воплотится планов громадье. Но если все получится, статус автомобильной столицы Казахстана Костанай примерит по праву. А на форуме было заявлено о других его возможных лаврах - столицы кондитерской.

Председатель правления АО «Баян Сулу» Тимур САДЫКОВ рассказал, что новая кондитерская фабрика появится в Костанае во втором квартале 2025 года. Проектная мощность - более 13 000 т продукции в год. Садыков подчеркнул, что за последние годы на фабрике существенно модернизированы почти все цеха, но требуется абсолютно новое предприятие.

Модератор отметил, что, несмотря на обновление кондитерских производств, в Казахстане все-таки высок процент кондитерского импорта.

- Да, доля импорта в стране составляет 50%. Но с вводом новой, современной кондитерской фабрики мы увеличим как долю в Казахстане за счет импортозамещения, так и за пределами страны, где будем более конкурентны за счет производства новых кондитерских изделий, - отреагировал Садыков.

Снижают углеродный след

Проекты в области «зеленой» энергетики будут реализованы в Костанайской области компанией «Полиметалл Евразия». Во втором квартале 2025 года на месторождении Варваринское планируют запустить солнечную электростанцию мощностью 22,6 МВт, а также газопоршневую мощностью 40 МВт. Первая будет вырабатывать энергию днем, вторая - ночью. Суммарная стоимость проекта около $75 млн.

- При строительстве планируется использовать современные наработки, которые позволяют на 25-30% увеличить производство электроэнергии. Это, например, двусторонние солнечные панели, конструкция которых позволяет принимать солнечные лучи не только от солнца, но и отраженные от земной поверхности, от снега, - рассказывал генеральный директор ТОО «Полиметалл Евразия» Канат ДОСМУКАМЕТОВ.

Среднегодовая выработка электроэнергии составит около 31 млн КВт/ч электроэнергии. По словам спикера, ввод новых экологичных электростанций позволит заместить на Варваринском покупную электроэнергию от внешних источников.

Компания также вкладывает средства в лесной климатический проект. Намерена посадить в области 700 га леса. В Федоровском районе уже получен земельный участок. Изучается также возможность получить для посадки деревьев земли запаса в Аулиекольском районе.

Вместо бокситов?

На инвестиционном форуме также прозвучала информация о намерении строить горно-обогатительный комбинат в Торгайском регионе. Сообщение об этом сделал генеральный директор ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация» Сергей КРЯЖЕВСКИЙ. Сейчас компания ведет доразведку запасов в рудной зоне Маятас, расположенной между Аркалыком и Жезказганом.



- У нас представлено свыше 14 рудопроявлений, около половины таблицы Менделеева, - говорил он участникам форума. - Кроме золота и меди, редкоземельные металлы. Пробурено 42 скважины, ведется анализ полученных результатов.

По его словам, на месторождении Увальное, входящем в рудный кластер Маятаса, результаты уже не только подтвердили исторические данные геологоразведки советских времен, но обнаружены биохимические аномалии вокруг месторождения, которые «дают надежду на увеличение его площади и демонстрируют потенциал никелевой минерализации».

Исследуется также месторождение Придорожное.



- И наше первое бурение показало, что мощности содержания меди, никеля и платиноидов соответствуют лучшим мировым месторождениям, - продолжал Кряжевский, - тип минерализации очень близок к норильскому. И наши геологи полагают, что такого рода месторождения могут тянуться на сотни километров. Мы надеемся, что месторождения обеспечат нас нужным количеством руды.

Бизнес-планом этого проекта предусмотрено, что геологоразведка завершится в 2024 году, следующие два года отведены строительству ГОКа. Планируется, что в 2027 году он начнет работать и обеспечит занятость 1200 человек, становясь по сути ключевым работодателем в южном регионе области.

Общий объем инвестиций в проект заявлен компанией в сумме 315 млрд тенге. На комбинате планируют производить около 3 т золотесеребряного сплава Доре и и 420 т концентрата полиметаллических руд. Речь шла о том, что разведанных запасов хватит на 15 лет работы.

ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация» не первая пытается освоить Маятас. Еще в 2012-2013 годы планировалось, что ТОО «Маятас» в рамках государственной программы развития моногородов построит в Аркалыке обогатительную фабрику. Тогда, правда, говорили о создании 200 рабочих мест.

Удачи, конечно

На форуме было подписано три меморандума: между акиматом области и корейской автокорпорацией, ТОО «Полиметалл Евразия» и ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация».

На инвестиционном форуме было подписано три меморандума

Помимо них заявляли свои проекты компании в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, логистики. Организаторы сообщали, что соглашения были заключены на сумму более 700 млрд тенге. Конечно, хочется, чтобы все удалось, но за дверью зала, где звучало столько планов, у бизнеса сегодня множество базовых проблем, например, шоковый рост тарифов на электроэнергию, дефицит газа. Не отпугнет ли это инвесторов?

Фото Олега ПАКА