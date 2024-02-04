Белую дворняжку по кличке Сима волонтерам ОО «Надежда Плюс kst» подбросили вместе с другими четырьмя щенками осенью 2022 года к территории реабилитационного центра для собак, когда он еще строился.

Сима контактная и радуется каждому пришедшему к ней в гости / Фото предоставленой Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ

- Их положили на кучу песка, которая лежала на въезде на нашу территорию, - рассказала "НГ" председатель организации Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Первое время щенки были боязливые и бегали от нас, поэтому мы ставили чашку и кормили отдельно. Также делали это потому, что на территории центра живет много собак, и мы боялись, что они смогут заразить щенят вирусами.

У ворот волонтеры соорудили небольшой загон и поставили временные будки, где щенки и жили какое-то время. Но вирус все же не обошел их стороной, либо они уже были больны, когда их подкинули волонтерам.

- В итоге из пяти щенят уцелели только двое. Одна приобрела дом, а Сима осталась у нас. Позже она правда вновь заболела, мы ее лечили и какое-то время она жила у меня дома, чтобы сэкономить на стационарном лечении в ветклинике, - рассказала Александра. - Потом Сима переехала на городскую передержку, чтобы поддержать свои силы и пожить в тепле. И вот уже второй год она живет в вольере на территории нашего центра. Она радуется каждому пришедшему в гости. У нее всегда полная чашка, но очень большой дефицит внимания. Сима очень контактная и обожает людей. Она готова быть вашим другом. Этой собаке не подходит содержание на цепи, но она может жить в будке, в вашем вашем дворе или же в вольере.

Чтобы забрать Симу или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ