По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 февраля, на юге и востоке ожидаются снег, метель, на западе и востоке - туман. В пятницу, 2 февраля, ночью на севере и востоке области, а днём на севере и западе - снег с метелью. В субботу, 3 февраля, снег и метель будут на всей территории области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в четверг по прогнозу без осадков, туман. В пятницу в областном центре по прогнозу - переменная облачность, без осадков, в субботу - снег, метель.

- Ночью в четверг по области будет 15-20, днём 10-15 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - В пятницу ночью термометры покажут -13...-18°С, на юго-востоке -21°С, днём -6...-11°С. В ночь на субботу будет -6...-11°С, в дневное время прогнозируем 0...-5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -16...-18°С, днём -11...-13°С. В пятницу: ночью -13...-15°С, днём -7...-9°С. В субботу: ночью -9...-11°С, днём -3...-5°С.

В четверг ветер будет северо-западный с переходом на северо-восточный скоростью 7-12 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке области. В пятницу и субботу ожидается южный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на юге до 15-20 м/с.