Всего за январь этого года диагноз подтвержден у 131 человека. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, с апреля 2023 года в регионе зарегистрировано 350 случаев кори.

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Большинство заболевших из Костаная - 215 случаев (+7). Основной контингент - дети до 14 лет, в большинстве своем в возрасте от 1 года до 5 лет. Корью заболели 38 детей (+1), посещающих детские дошкольные учреждения. Среди школьников зарегистрировано 48 случаев (+4), среди студентов – 59 случаев.

Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 74,0% (256 (+8)).

В Костанайской области всего в рамках ДМИ подлежит вакцинации 44 500 человек, привито 40 999 человек, что составляет 92,1% от подлежащих вакцинации.