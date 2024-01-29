По прогнозам синоптиков, во вторник, 30 января, днём на западе области ожидаются снег, метель, на западе и севере - туман. В среду, 31 января, ночью снег с метелью на западе и севере, днём – на западе, севере и юге области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае во вторник осадки не прогнозируются, но будет туман. В среду областном центре по прогнозу – снег и метель.

- Во вторник ночью будет 15-20, на юге 23 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днем термометры покажут -10…-15°С. В ночь на среду столбики термометров опустятся до отметок -12…-17°С, на юге -9°С. Днём ожидаем -7…-12°С.

В Костанае показатели температуры будут следующими. Во вторник: ночью -18…-20°С, днём -10…-12°С. В среду: ночью -15…-17°С, днём -9…-11°С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается юго-западный, скоростью 9-14 м/с, в среду на западе и севере области прогнозируются усиления до 15-20 м/с.