По прогнозам синоптиков, в субботу, 27 января, на востоке и северо-востоке области ожидаются снег и метель, на западе - туман. В воскресенье и понедельник, 28-29 января, небольшой снег пройдёт на севере и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу — переменная облачность, без осадков.

- В субботу ночью по области будет 20-27 °С, на западе 18 градусов мороза, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем -13...-18 °С на западе области -10 °С. В ночь на воскресенье, температура понизится до -23...-28 °С, на севере и востоке будет -20 °С. Дневные температуры тоже будут очень низкими: -23...-28 °С, на юге -20 °С. Такая же температура будет и в ночь на понедельник. В воскресенье днём термометры покажут -15...-20 °С, в понедельник днём ожидаем -12...-17 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -22...-24 °С, днём -13...-15 °С. В воскресенье: ночью -23...-25 °С, днём -15...-17 °С. В понедельник: ночью -25...-27 °С, днём -15...-17 °С.

В субботу ожидается переменный западный - юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на востоке области. В воскресенье и понедельник ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, скоростью 9-14 м/с.