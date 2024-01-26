В частности, за вчерашние сутки, 24 января, было подтверждено 4 случая заболевания. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, в период с апреля 2023 года по 25 января 2024 года в регионе зарегистрировано 330 случаев кори.

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Основное число заболевших отмечается в Костанае - 200 случаев (+2). Основной контингент заболевших - это дети до 14 лет, в большинстве своем в возрасте от 1 года до 5 лет. Корью заболели 35 детей, посещающих детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 39 случаев, среди студентов – 58 случаев (+2).

Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 74,2% (245).

В Костанайской области всего в рамках ДМИ подлежит вакцинации 44 500 человек, по состоянию на вечер 25 января привито 38 242 человек, что составляет 85,9% от подлежащих вакцинации.