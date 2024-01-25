Сумма, которую им платят сейчас, недостаточна для восполнения добровольной кровопотери питанием, сказала депутат Альназарова, передает Informburo.kz.

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В сенате парламента Казахстана предложили повысить выплату за сдачу крови с 0,25 МРП (923 тенге) до 1,25 МРП (4615 тенге). Об этом говорится в запросе депутата Акмарал Альназаровой правительству.

Выплата предусматривается для того, чтобы донор мог восполнить содержание микроэлементов и энергии в своём организме. Однако, как обратила внимание Альназарова, на 923 тенге сделать это весьма проблематично.

"На протяжении 10 лет этот вопрос поднимался неоднократно, однако не находит заслуженного внимания. Прошу правительство рассмотреть возможность", – говорится в запросе Альназаровой.