Сколько раз убеждалась в том, что чем комфортнее для рыболова погода, тем хуже клев. И наоборот… Знаю рыболовов, которые уверены в том, что самую крупную рыбу можно поймать именно в сильный мороз.

Мороз и солнце - день чудесный

Мне вспоминается эта пушкинская строчка каждый раз, когда на уличном градуснике под минус 30. Но если у классика далее «…еще ты дремлешь, друг прелестный», то у нас с Сабанеем иначе: «…и будет клев у нас прелестный». Ну кому что… Правда, не задремать в мороз над лункой тоже актуально. В нашей практике был случай, когда один наш друг прелестный уснул в морозный день в палатке, влив в себя пол-литра водки. Печки у него не было, так что грелся он только изнутри. Мы, спохватившись, вовремя отволокли его к машине, растерли, отогрели. А ведь мог бы уснуть навсегда - в тот день мороз был нешуточный.

Тобольский трофейный сазан

Пить или не пить в мороз на рыбалке? Для некоторых прямо-таки шекспировский вопрос! Конечно, если вы крепко выпили накануне или планируете согреться с помощью «зеленого змия», сидя над лункой, то лучше… остаться дома. Да, крепкий алкоголь согревает, но только в первые двадцать минут, а затем, увы, начинается неминуемое переохлаждение.

Так что если вы пригубили водки на льду во время сильного мороза, то у вас остается всего два варианта действий. Первый: через каждые четверть часа принимать по «писярику» и получить реальную возможность «схватить» инфаркт прямо на льду или минут через десять после попадания в теплое место. Второй: тормознуть на половине «дозы» и срочно ретироваться восвояси, где отогреться, сходить в баньку, похлебать горячих щей, принять недопитое и лечь спать, для вас рыбалка закончилась.

Но даже если алкоголь на рыбалке - это не про вас, то при наших возможных низких зимних температурах нужно, я думаю, все равно выработать конкретный план действий. Во-первых, если вы, будучи «больным на всю голову», все-таки собираетесь в одиночку на лед, когда мороз давит под -30, то стоит поставить об этом в известность хотя бы одного члена вашей семьи или пару «здоровых на голову» друзей. Так, на всякий случай. Во-вторых, нужно тщательно подготовить снаряжение. Прежде всего, одежду и обувь. При температурах, начиная уже с -15, может появиться проблема вентиляции. Испарения от тела могут не успеть уйти в атмосферу или поглотиться «термобельем», тогда избыток влаги замерзнет внутри куртки комбинезона или в прокладке под стопой ноги. В результате вы начнете замерзать, не понимая причину. В-третьих, даже если вы приобрели самую лучшую в мире зимнюю экипировку, сей факт не является гарантией того, что вы можете на рыбалке не думать ни о чем. Одежда лишь помогает не замерзнуть. Если вы заснете над лункой, то, увы, ни один самый фирменный комбинезон вас не спасет.

Нужна ли в палатке печка

Отправляясь на рыбалку в мороз, надо планировать, что ловля будет «темповая», в постоянном движении, независимо от того, клюет рыба или нет. Либо снабдить свою палатку какой-то системой обогрева. Конечно, самый комфортный вариант в лютый мороз - печка, когда даже при большом минусе можно кайфовать над лункой полураздетым. Но, если вдруг лунка оказалась неудачной, переставить палатку с раскочегаренной печкой в иное место - не самое приятное занятие.

Такую плотву можно выловить у нас в морозный день

Признаюсь. Третий год я убеждаю Сабанея в том, что печка в наш портативный «куб» размером 2х2 м не нужна. Потому что она займет и без того небольшое пространство палатки, да к тому же будет тормозить переезд в случае необходимости на новые лунки. Но это не значит, что в морозный день мы отказываем себе в рыбалке. Подогреваем свой зимний домик портативной газовой плиточкой, устанавливая сверху дожигатель. Конечно, такое тепло чревато тем, что сжигается кислород. Зная об этом, слегка приоткрываем окошко, а когда становится жарковато, на время свой обогреватель отключаем. Такой вариант обогрева далеко не бюджетный, но самый приемлемый для динамичной рыбалки.

Знаю, что некоторые пытаются спастись от замерзания дедовским способом - с помощью обычных свечей. Но в сильный мороз это мертвому припарка, да к тому они чадят, засоряя легкие. Но есть в нашем рыболовном кругу друзья, которые даже в лютые морозы никакие способы прогрева своей большой трехслойной палатки не используют, считая, что рыбалка нужна для здоровья, а это не только положительные эмоции, но еще и чистый воздух, которого так не хватает в нашей городской жизни. А потому согреваются с помощью бура, просверливая несметное количество лунок на большой территории.

Что клюет в мороз?

Ну конечно, прежде всего хищная рыба. Солнечный морозный день обожает окунь. Он начинает вдруг активно клевать там, где накануне в пасмурную погоду клевала плотва. Гораздо лучше, чем в оттепели, ловится на нашем Верхнетобольском водохранилище судак. Некоторые заядлые судачатники уверяют меня в том, что чем ниже зимой погодный градус, тем крупнее подсаживается на жерлицы с живцом рыба. А потому в морозную погоду советуют подсаживать на тройники рыбку более крупную, чем обычно.

Знаю по своему опыту, что в морозный день не стоит раскатывать губу на хороший улов живцового чебака, но зато есть надежда выловить плотву в полторы ладони длины весом граммов 400. Таковая не раз в мороз удивляла нас с Сабанеем своими размерами на Тоболе. Что говорить, подсекать и вываживать такую рыбину очень приятно. Ощущение тяжести и сопротивления в руке с удочкой моментом впрыскивает в кровь солидную порцию адреналина, сердце начинает биться учащенно, в висках стучит… А вынув улов из лунки, любуешься, какая красавица! Причем красота у нее не кричащая и экстравагантная, как у окуня, не вызывающе броская и хищная, как у щуки. Большая плотва - элегантная и строгая, со вкусом и без излишеств. Как современная успешная бизнесвумен, знающая себе цену.

А недавно в морозный день Тобол одарил костанайца Дмитрия Конюхова 16-килограммовым сазаном. Причем поймал он его не где-то в отдаленных глухих местах нашей области, а в областном центре. Где, на что и как - мэтр держит в секрете. И это его право. Мы же с Сабанеем радуемся тому, что такие трофеи в нашей главной реке еще не перевелись, но и тому, что таких рыбин изредка умеет ловить у нас, пожалуй, только Дмитрий, а потому они пока пребывают в безопасности.

Фото предоставлено рыбаками

Клев-инфо