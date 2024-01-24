По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 января, на территории области ожидается снег, на юге и востоке - метель, туман. В пятницу, 26 января, продолжатся снегопады, на западе, севере и востоке они будут сопровождаться метелью. В субботу, 27 января, снег с метелью прогнозируется ночью на севере и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в четверг снег, в пятницу и субботу - переменная облачность, без осадков.

- По области в четверг ночью будет 15-20, на юге 12, на севере 23 градуса мороза, - сообщил "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидаем 8-13, на севере 16 градусов ниже нуля. В пятницу ночью термометры покажут -20...-25°С, на востоке -17°С, днём -12...-17°С, на западе -20°С. В ночь на субботу прогнозируем понижение температуры до -23...-28°С, днём будет -15...-20°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -16...-18°С, днём -10...-12°С. В пятницу: ночью -20...-25°С, днём -15...-17°С. В субботу: ночью -23...-25°С, днём -17...-19°С.

В четверг ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на юге, западе и востоке до 15-20 м/с. В пятницу ветер сменится западным, скоростью 9-14 м/с, с усилениями 15-20 м/с на севере и востоке. В субботу будет северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на севере и востоке области вновь усиления до 15-20 м/с.



