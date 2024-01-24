По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, с апреля 2023 года по 23 января 2024 года в регионе зарегистрировано 320 случаев кори. В том числе за 23 дня января диагноз подтвержден у 101 человека. Восемь новых случаев заболевания были подтверждены за последние два дня - 22 и 23 января.

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Больше всего заболевших в Костанае - 198 случаев (+4). Основной контингент - дети до 14 лет, большинство в возрасте от 1 года до 5 лет.

Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 74,3% (238 (+6)) от общего количества пациентов.

Корью заболели 35 детей (+2), посещающих детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 36 случаев (+1), среди студентов – 56 (+1).

В Костанайской области всего в рамках ДМИ подлежат вакцинации 44 500 человек, по данным на вечер 23 января привиты 35 997 человек, что составляет 80,9% от подлежащих вакцинации. За сутки прививку от кори получили 994 человека.