Новые случаи заболевания зарегистрировали в субботу и воскресенье, 20 и 21 января. Всего за 21 день с начала года, по данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, диагноз подтвердили у 93 человек.

В период с апреля 2023 года по 21 января 2024 года в регионе зарегистрировано 312 случаев кори.

Основное число заболевших отмечается в Костанае - 194 случаев (+4). Основной контингент заболевших - это дети до 14 лет, в большинстве своем в возрасте от 1 года до 5 лет. Корью заболели 33 ребенка (+1), посещающих детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 35 случаев (+1), среди студентов – 55 случаев.

Заболеваемость в области преимущественно регистрируют среди непривитых лиц - 74,3% (232 случая (+5)).

В Костанайской области всего в рамках ДМИ подлежит вакцинации 44 500 человек, по состоянию на вечер 21 января привито 33 970 человек, что составляет 76,3% от подлежащих вакцинации. За сутки был вакцинирован 591 человек.